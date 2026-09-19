Volver | La Tecla Photoshop 19 de septiembre de 2026 A SABER

Mirtha Legrand pasó una noche estable en el Mater Dei

La conductora de 99 años permanece internada y bajo observación permanente luego de recaer apenas cinco días después del alta. Su estado general es estable, recibió visitas familiares y el próximo parte médico oficial está previsto para el lunes

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.