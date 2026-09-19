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Mirtha Legrand pasó una noche estable en el Mater Dei

La conductora de 99 años permanece internada y bajo observación permanente luego de recaer apenas cinco días después del alta. Su estado general es estable, recibió visitas familiares y el próximo parte médico oficial está previsto para el lunes

Mirtha Legrand pasó una noche estable en el Mater Dei
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La salud de Mirtha Legrand volvió a concentrar la atención del espectáculo argentino. La conductora de 99 años reingresó el viernes por la tarde al Sanatorio Mater Dei, en Palermo, por un cuadro compatible con neumopatía, apenas cinco días después de haber recibido el alta del mismo centro.

Según fuentes cercanas a su entorno, transitó una noche tranquila dentro del cuadro de riesgo que implica su edad. Su estado general se mantiene estable. Fue trasladada a una habitación individual, donde continúa con atención permanente del equipo médico y recibió la visita de sus seres queridos. De no mediar cambios, el próximo parte oficial se difundirá el lunes 21.

El director médico del sanatorio, Enrique Echagüe, informó que Legrand ingresó “por presentar un cuadro compatible con neumopatía”, una afección que compromete el tejido pulmonar y que, en pacientes de edad avanzada, exige seguimiento más estricto y tratamiento endovenoso en los primeros días. El diagnóstico actual se diferencia del cuadro bronquial que motivó su internación anterior.

La conductora había permanecido internada entre el 7 y el 13 de septiembre por un proceso respiratorio bronquial vinculado a un cuadro gripal. El domingo 13 el sanatorio comunicó el alta y señaló que continuaría la recuperación en su casa para retomar sus actividades lo antes posible. Cinco días después, el cuadro se complicó y debió reingresar.

El caso exige especial cuidado por la confluencia de factores: la edad de Legrand, el antecedente inmediato de internación y el contexto estacional de Buenos Aires, con oscilaciones de temperatura que favorecen infecciones respiratorias.

Mientras tanto, Juana Viale volverá a reemplazar a su abuela. Hoy conducirá La Noche de Mirtha desde las 21.30 por El Trece, con invitados como Guillermo Pfening, Juana Repetto, Martín Menem, Jésica Bossi y Álvaro Navia.

El domingo repetirá al frente de Almorzando con Juana.La familia agradeció las muestras de preocupación y pidió respeto por la salud de la conductora. Hasta el lunes no se espera un nuevo comunicado oficial.

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