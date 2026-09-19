Loteos ilegales en La Plata: siguen las detenciones y la causa suma nuevas pruebas
Tres personas quedaron detenidas por una presunta trama de estafas vinculada a la comercialización de terrenos. La Justicia investiga el rol de varias sociedades y hay una cuarta imputada que está prófuga.
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La investigación por los presuntos loteos ilegales y las maniobras inmobiliarias bajo sospecha en la ciudad de La Plata tuvo un nuevo capítulo con tres detenciones. Entre los apresados se encuentra Francisco Alberto Vila Basualdo, titular del Grupo Del Sud, a quien la Justicia ubica entre los principales involucrados en la operatoria que está bajo la lupa.
Según informó Diario El Día, Vila Basualdo se presentó por sus propios medios en la sede de la DDI La Plata junto a Eugenia Martínez y ambos quedaron a disposición de la Justicia. En tanto, Milena del Sol Dell’Aqua fue localizada y detenida durante los procedimientos realizados para concretar las órdenes judiciales. Nadia Antonella Lima, otra de las personas imputadas, permanecía prófuga.
Las medidas fueron dispuestas por la jueza de Garantías N° 5 de La Plata, Marcela Inés Garmendia, a partir del pedido realizado por el fiscal Juan Menucci, titular de la UFI N° 5. De acuerdo con la resolución judicial, existirían elementos para considerar que detrás de las operaciones no habría negocios inmobiliarios aislados, sino una estructura organizada con diferentes participantes y empresas encargadas de tareas como comercialización, financiación, administración y documentación.
En el expediente aparecen vinculadas distintas firmas relacionadas entre sí. Además del Grupo Del Sud, figuran Four Capital, BASVIL y Grava Movimientos de Suelos y Venta de Materiales. Para los investigadores, los vínculos societarios entre los imputados cobran especial importancia porque algunas de esas mismas estructuras aparecen involucradas en diferentes etapas de los emprendimientos cuestionados.
La causa contempla diez episodios de presunta estafa atribuidos a Vila Basualdo y Martínez, mientras que a esta última también se le imputa el presunto uso de documentación pública falsa. Dell’Aqua está señalada como partícipe necesaria en seis hechos y Lima aparece acusada como coautora de ocho episodios. El expediente apunta principalmente a los desarrollos denominados Sophenia y Garden.
De acuerdo con la investigación, en el caso de Sophenia se habrían ofrecido terrenos bajo características propias de un barrio semi-cerrado, con mejoras en calles, tendido eléctrico, alambrado y acceso controlado. Frente a cuestionamientos sobre la falta de autorización municipal, se habría argumentado que el proyecto funcionaba bajo una modalidad de condominio y que, por tratarse de un predio privado, no requería determinadas aprobaciones.
En Garden, en tanto, se concentran buena parte de los hechos investigados. El expediente también analiza una presunta maniobra vinculada con documentación presentada ante la Municipalidad de La Plata. Según la resolución judicial, en un trámite administrativo relacionado con el emprendimiento se habrían utilizado documentos que contenían firmas presuntamente apócrifas. Martínez habría intervenido en ese procedimiento como gestora, motivo por el cual también quedó imputada por ese hecho.
Una investigación que ya tuvo allanamientos
Las nuevas detenciones se producen luego de una serie de medidas desplegadas durante este año. A comienzos de 2026, el fiscal Menucci encabezó un operativo que incluyó 16 allanamientos en domicilios relacionados con ocho entidades. Entre los lugares registrados estuvieron las oficinas del Grupo Del Sud, ubicadas en calle 37 entre 117 y 118.
El expediente forma parte de una problemática de mayor dimensión que atraviesa al distrito. Desde diciembre pasado, la Municipalidad de La Plata viene alertando sobre la comercialización de terrenos en sectores destinados a la producción rural, particularmente en zonas cercanas a la ruta 36.
De acuerdo con cifras difundidas por el Municipio, en La Plata existirían unos 450 loteos considerados ilegales, que abarcarían aproximadamente 3.380 hectáreas. El relevamiento oficial también contabilizó unas 6.876 viviendas construidas y estimó un potencial de más de 32.800 parcelas.
En paralelo, existe otra investigación judicial relacionada con los loteos que tiene bajo análisis a exfuncionarios de la gestión del exintendente Julio César Garro. Como informó Diario El Día, recientemente la Justicia dispuso levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de Garro y de otros exfuncionarios, entre ellos María José Botta, Luis Esteban Barbier, Leandro David Ronga y Augusto Sciarretta.