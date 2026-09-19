Volver | La Tecla Municipios 19 de septiembre de 2026 JUDICIALES

Loteos ilegales en La Plata: siguen las detenciones y la causa suma nuevas pruebas

Tres personas quedaron detenidas por una presunta trama de estafas vinculada a la comercialización de terrenos. La Justicia investiga el rol de varias sociedades y hay una cuarta imputada que está prófuga.

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