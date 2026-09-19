Volver | La Tecla Nacionales 19 de septiembre de 2026 CONGRESO

Presupuesto 2027: el Gobierno negocia con sus aliados y modifica el ajuste en Discapacidad

La Libertad Avanza aseguró al PRO, la UCR y bloques provinciales que eliminará los artículos originales sobre pensiones y prestaciones. Buscan acordar un nuevo esquema en comisión para incorporarlo al Presupuesto.

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