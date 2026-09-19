Presupuesto 2027: el Gobierno negocia con sus aliados y modifica el ajuste en Discapacidad
La Libertad Avanza aseguró al PRO, la UCR y bloques provinciales que eliminará los artículos originales sobre pensiones y prestaciones. Buscan acordar un nuevo esquema en comisión para incorporarlo al Presupuesto.
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El Gobierno nacional decidió modificar el capítulo de Discapacidad incluido en el proyecto de Presupuesto 2027 luego de las fuertes diferencias que generó entre sus propios dirigentes y los bloques aliados en el Congreso. La Casa Rosada confirmó que retirará los artículos originales y avanzará en una nueva propuesta consensuada con el PRO, la UCR y fuerzas provinciales.
El conflicto se desató después de que el proyecto ingresara a la Cámara de Diputados y los legisladores detectaran cambios en el régimen de pensiones y prestaciones que no habían formado parte de las conversaciones que el oficialismo venía manteniendo con sus socios parlamentarios. La situación complicó las negociaciones que buscaban reemplazar la Emergencia en Discapacidad, que vence a fin de año.
La oposición había conseguido avanzar con el tratamiento de una prórroga de la emergencia y tenía previsto llevar el tema al recinto durante octubre. Frente a ese escenario, el oficialismo había iniciado conversaciones con el PRO, la UCR y bloques provinciales para diseñar una alternativa que permitiera terminar con la emergencia y establecer un esquema permanente.
Sin embargo, el capítulo incorporado al Presupuesto planteó modificaciones más profundas. Entre otras cuestiones, proponía cambiar el criterio para acceder a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, fijarla en el equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y quitar al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa para obtener el beneficio. También trasladaba parte de la definición de los requisitos a la reglamentación del Poder Ejecutivo.
Otro de los puntos que generó rechazo fue la incompatibilidad entre la pensión y el empleo registrado. El texto original contemplaba que una persona pudiera perder el beneficio si comenzaba a trabajar formalmente, mientras que el régimen vigente permite determinadas compatibilidades con empleo o monotributo. Además, se proponía modificar el esquema del Nomenclador de Prestaciones Básicas y su mecanismo de actualización.
La incorporación de estos cambios también provocó ruido dentro de La Libertad Avanza. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y Patricia Bullrich, titular del bloque oficialista en el Senado, quedaron entre los dirigentes sorprendidos por el contenido del proyecto. Bullrich cuestionó públicamente la falta de coordinación y apuntó contra el Ministerio de Economía por el modo en que el capítulo llegó al Congreso.
Con la tensión en descenso, los libertarios retomaron las conversaciones con los bloques dialoguistas y aseguraron que los artículos originales serán eliminados. La intención es que el nuevo texto surja del trabajo en comisión y sea incorporado directamente al Presupuesto 2027 si se consigue un dictamen de mayoría.
Desde el PRO y la UCR confirmaron que el diálogo volvió a encaminarse, aunque mantienen cautela hasta conocer el nuevo borrador. Uno de los principales reclamos pasa por las compensaciones a los prestadores, vinculadas con el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 que, según los bloques aliados, todavía debe ser contemplado mediante un cronograma de pagos.
En paralelo, el Gobierno busca mantener algunos de sus objetivos iniciales. La nueva propuesta elevaría los requisitos para acceder a las pensiones y establecería que el CUD no sea suficiente por sí solo para obtener el beneficio. Al mismo tiempo, a pedido de los aliados, se mantendría la posibilidad de cobrar la pensión junto con un empleo registrado.