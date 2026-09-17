El Tribunal de Apelación de París revisa el intento de Depardieu de evitar el juicio por violación

Gérard Depardieu, de 77 años, busca que se archive la causa en la que un juez de instrucción lo envió a juicio por la presunta violación de la actriz Charlotte Arnould en 2018.



Sus abogados expondrán argumentos a puertas cerradas; la fiscalía y la defensa de la denunciante piden que el proceso siga adelante.Arnould, que entonces tenía 22 años, denunció que el actor la violó en su casa durante el verano de 2018 y presentó la querella pocos días después. En agosto de 2025 el juez ordenó llevarlo a juicio.



El recurso llega después de que, en mayo de 2025, Depardieu fuera condenado a 18 meses de prisión en suspenso por agredir sexualmente a dos mujeres en un rodaje de 2021.El nuevo equipo legal del actor intenta desacreditar la acusación.



La abogada de Arnould, Carine Durrieu Diebolt, denunció esa estrategia y dijo confiar en que la Justicia permita el juicio. El fallo del Tribunal de Apelación de París determinará si la causa llega a debate oral.