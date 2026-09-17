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LA QUE FALTABA

El Tribunal de Apelación de París revisa el intento de Depardieu de evitar el juicio por violación

El actor, de 77 años, ya fue condenado en 2025 a 18 meses de prisión en suspenso por agresión sexual a dos mujeres en un rodaje

El Tribunal de Apelación de París revisa el intento de Depardieu de evitar el juicio por violación
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Gérard Depardieu, de 77 años, busca  que se archive la causa en la que un juez de instrucción lo envió a juicio por la presunta violación de la actriz Charlotte Arnould en 2018.

Sus abogados expondrán argumentos a puertas cerradas; la fiscalía y la defensa de la denunciante piden que el proceso siga adelante.Arnould, que entonces tenía 22 años, denunció que el actor la violó en su casa durante el verano de 2018 y presentó la querella pocos días después. En agosto de 2025 el juez ordenó llevarlo a juicio.

El recurso llega después de que, en mayo de 2025, Depardieu fuera condenado a 18 meses de prisión en suspenso por agredir sexualmente a dos mujeres en un rodaje de 2021.El nuevo equipo legal del actor intenta desacreditar la acusación.

La abogada de Arnould, Carine Durrieu Diebolt, denunció esa estrategia y dijo confiar en que la Justicia permita el juicio. El fallo del Tribunal de Apelación de París determinará si la causa llega a debate oral.

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