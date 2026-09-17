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Una saga interminable: otro hijo de Brad Pitt se quita el apellido paterno

Maddox ya es legalmente Maddox Chivan Jolie. Shiloh lo hizo antes y el resto de sus hermanos casi no usa el Pitt en público.

Una saga interminable: otro hijo de Brad Pitt se quita el apellido paterno
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La novela familiar de Brad Pitt sumó otro capítulo. Maddox, su hijo mayor, consiguió que un juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles aprobara el cambio de nombre: de Maddox Chivan Jolie-Pitt a Maddox Chivan Jolie.

El joven había sido adoptado por Angelina Jolie en 2002 y después por Pitt. En julio, tanto él como su hermana Zahara publicaron el aviso legal que exige California para iniciar el trámite. Con la sentencia, Maddox sigue el camino de Shiloh, la primera en quitarse el apellido paterno: en agosto de 2024, al cumplir 18, pidió llamarse Shiloh Jolie.

El resto de la camada también se alejó del Pitt, al menos en la vida pública. Vivienne figuró como Vivienne Jolie en los créditos de The Outsiders, el musical de Broadway que produjo su madre. Knox apareció como Knox Jolie en su certificado de egreso del secundario, aunque no está claro si ya inició el cambio legal. Solo Pax continúa usando Jolie-Pitt y, según se difundió, mantiene vínculo con parte de la familia de su padre.

El resultado es elocuente: de los seis hijos de la pareja, la mayoría ya no lleva, o no exhibe,  el apellido Pitt. Una separación que empezó en los tribunales y se sigue escribiendo, nombre por nombre, en los papeles.

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