La Justicia frenó el proyecto Sea Lion para extraer petróleo de las Malvinas

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La Justicia argentina frenó el proyecto petrolero Sea Lion, conformado por una empresa británica y una israelí que se disponían a extraer crudo en las inmediaciones de las islas Malvinas.
La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dispuso hoy el cese de las operaciones en el marco del proyecto Sea Lion, al acceder a una presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.
El fallo parecería, de algún modo, una derivación de la ofensiva montada por el presidente de la Nación, Javier Milei, para afianzar la defensa de los derechos de la Argentina sobre las islas, que es, a su vez una derivación de la admisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que podría revisar la posición tradicional de neutralidad de su país en el conflicto entre la Argentina y los Estados Unidos. Pero, en realidad, responde a un recurso presentado por el CECIM tres días antes de la difusión del mensaje de Milei por cadena nacional.
Días atrás, Borruto se había declarado competente para decidir en la cuestión. Y hoy dispuso frenar la operación del proyecto Sea Lion.
La medida afecta a la empresa británica Rockhopper Exploration y a la israelí Navitas Petroleum, que se asociaron para llevar adelante el emprendimiento, que prometía extraer unos 50.000 barriles de petróleo diarios a partir de 2028.
Rockhopper y Navitas ya montaron una estructura para realizar la extracción, pero deberán frenar las perforaciones e instalaciones y no podrán firmar contratos o recibir desembolsos para darle continuidad al proyecto, según el fallo de la magistrada.
De todas maneras, al tratarse de una medida cautelar, Borruto aclaró que no le corresponde decidir sobre el fondo de la cuestión.