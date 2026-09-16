Volver | La Tecla Nacionales 16 de septiembre de 2026 STOP

La Justicia frenó el proyecto Sea Lion para extraer petróleo de las Malvinas

La jueza federal Mariel Borruto dispuso el cese de las operaciones de las empresas Rockhopper y Navitas. Fue por un recurso presentado por excombatientes.

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