Apps
Miércoles, 16 septiembre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
STOP

La Justicia frenó el proyecto Sea Lion para extraer petróleo de las Malvinas

La jueza federal Mariel Borruto dispuso el cese de las operaciones de las empresas Rockhopper y Navitas. Fue por un recurso presentado por excombatientes.

La Justicia frenó el proyecto Sea Lion para extraer petróleo de las Malvinas
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

La Justicia argentina frenó el proyecto petrolero Sea Lion, conformado por una empresa británica y una israelí que se disponían a extraer crudo en las inmediaciones de las islas Malvinas.

La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dispuso hoy el cese de las operaciones en el marco del proyecto Sea Lion, al acceder a una presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.

El fallo parecería, de algún modo, una derivación de la ofensiva montada por el presidente de la Nación, Javier Milei, para afianzar la defensa de los derechos de la Argentina sobre las islas, que es, a su vez una derivación de la admisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que podría revisar la posición tradicional de neutralidad de su país en el conflicto entre la Argentina y los Estados Unidos. Pero, en realidad, responde a un recurso presentado por el CECIM tres días antes de la difusión del mensaje de Milei por cadena nacional.

Días atrás, Borruto se había declarado competente para decidir en la cuestión. Y hoy dispuso frenar la operación del proyecto Sea Lion.

La medida afecta a la empresa británica Rockhopper Exploration y a la israelí Navitas Petroleum, que se asociaron para llevar adelante el emprendimiento, que prometía extraer unos 50.000 barriles de petróleo diarios a partir de 2028.

Rockhopper y Navitas ya montaron una estructura para realizar la extracción, pero deberán frenar las perforaciones e instalaciones y no podrán firmar contratos o recibir desembolsos para darle continuidad al proyecto, según el fallo de la magistrada.

De todas maneras, al tratarse de una medida cautelar, Borruto aclaró que no le corresponde decidir sobre el fondo de la cuestión.
 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

¿SEGURO?

Milei dijo que siempre peleó por las Malvinas y que no es una estrategia electoral

El Presidente aseguró que viene gestionando desde hace tres años el reclamo de soberanía sobre el archipiélago austral. Y volvió a afirmar que Trump es un aliado de la Argentina en esa causa.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Kicillof ajusta el cinturón y enciende varios conflictos en la administración pública

LLA acelera el armado en la Primera: candidatos y acuerdos en cada municipio

VTV bonaerense: luz verde del Senado a los cambios y la pelota quedó en manos de Kicillof

Más control sobre las islas: PBA centraliza el registro catastral de tierras públicas

Control digital: Kicillof actualiza Windows y crea un nuevo marco de Gobernanza de Datos

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET