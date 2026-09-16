Apps
Miércoles, 16 septiembre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
NUMEROS QUE NO CERRARON

Millonaria denuncia de sobresueldos en la Armada

Una auditoría de la Armada detectó 645 acreditaciones irregulares de haberes por $981 millones entre 2022 y 2026. Cuatro personas ajenas a la fuerza, entre ellas la esposa del jefe de Revista, concentraron $434 millones. La denuncia llegó a Comodoro Py y el perjuicio, podría superar los $1.500 millones.

Millonaria denuncia de sobresueldos en la Armada
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

La Armada llevó a la Justicia Federal una investigación interna: 645 acreditaciones indebidas de haberes por $981.148.567,88, entre julio de 2022 y enero de 2026. El escrito identifica por ahora a 23 personas. Fuentes del expediente hablan de un techo cercano a los $1.500 millones y de hasta 50 investigados; esa proyección no está en la denuncia.

El caso saltó en febrero de 2026, al revisar los haberes de enero. Cinco agentes del Departamento Revista habían cobrado suplementos que no les correspondían. Devolvieron el dinero. La auditoría se abrió hacia atrás y cruzó liquidaciones, recibos y los archivos enviados al Banco Nación. Aparecieron pagos que no estaban en la liquidación, montos en el lote bancario que no figuraban en el recibo, duplicaciones y acreditaciones a gente cuyo vínculo con la fuerza no estaba claro.

La maniobra, según la presentación, era posterior al control. Se tocaba el archivo antes de mandarlo al banco, se inflaban importes o se colaban pagos sin respaldo. y después se restituían los valores originales. El recibo en Haberes-Web decía una cosa; la acreditación, otra.

El capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff, entonces jefe de Revista, es el principal señalado. Su esposa, de apellido Prieto, concentra el mayor monto individual: 46 acreditaciones por $152,2 millones. Junto con otras tres personas sin relación laboral con la Armada suman $434,2 millones, el 44% del total detectado,  en 184 cobros. Atanasoff, según el escrito, admitió conocer esos pagos, dijo que se cargaban a mano y que el fin era “favorecer económicamente” a esas personas. La fuerza lo relevó cuando el cruce histórico confirmó el vínculo con Prieto.

También se investigan haberes locales de un capitán de Corbeta que a la vez cobraba por una misión en el exterior, y pagos a su esposa mientras estaba de licencia sin goce. Devolvieron, hasta la denuncia, $42,5 millones. Quedan pendientes $938,5 millones.

La causa quedó en el Juzgado Federal N° 2 de Sebastián Ramos. La presentó el jefe de Administración Financiera, Carlos Alberto Castro Maggio. Defensa, con Carlos Presti, ordenó formalizarla. La Armada separó liquidación, acreditación y conciliación y habla de “tolerancia cero”.

El piso documental ya está: casi mil millones, más de tres años y un circuito de sueldos que, si la Justicia lo confirma, se adulteraba después de que el control oficial había pasado.

Volver | La Tecla
Buenos Aires
Etiquetas / Tags
Alta

OTRAS NOTAS

RECLAMOS Y MáS

Kicillof ajusta el cinturón y enciende varios conflictos en la administración pública

El Gobierno atraviesa un tramo de tensión con reclamos que se multiplican en distintas áreas de la administración. Algunos conflictos encontraron canales de negociación, mientras otros continúan con medidas de fuerza y movilizaciones. El escenario vuelve a poner el foco sobre la discusión salarial y las condiciones laborales en el Estado provincial.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Nueva ley: los empleados de bingos y casinos cobrarán por el Banco Provincia

Distritos donde LLA cocina la avanzada

Peronismo ATR: la larga marcha de Kicillof, el retorno de Massa y la sombra de Cristina

Vía libre: revocaron la suspensión del Régimen Penal Juvenil en la Provincia

LLA acelera el armado en la Primera: candidatos y acuerdos en cada municipio

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET