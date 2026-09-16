Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de septiembre de 2026 NUMEROS QUE NO CERRARON

Millonaria denuncia de sobresueldos en la Armada

Una auditoría de la Armada detectó 645 acreditaciones irregulares de haberes por $981 millones entre 2022 y 2026. Cuatro personas ajenas a la fuerza, entre ellas la esposa del jefe de Revista, concentraron $434 millones. La denuncia llegó a Comodoro Py y el perjuicio, podría superar los $1.500 millones.

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