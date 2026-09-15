Las películas de los 80 para leer la moda: de Flashdance a Working Girl

Los 80 vestían en voz alta. El lujo se medía en tela, volumen y una línea de hombros que se salía del cuerpo. El cine de esa década funciona como archivo.



Pretty in Pink (1986), de Howard Deutch, sigue a Andie Walsh, interpretada por Molly Ringwald. Andie es una adolescente de clase trabajadora que se enamora de Blane, un chico rico del colegio, mientras Duckie, su amigo, la espera al costado. El conflicto es de clase y de baile de graduación. El vestuario arma esa distancia: costura casera, tienda vintage y un vestido rosa que Andie transforma con retazos. La ropa dice quién puede entrar al salón y quién llega hecha a sí misma.



Flashdance (1983), de Adrian Lyne, tiene como centro a Alexandra “Alex” Owens, interpretada por Jennifer Beals. Alex trabaja de día como soldadora en Pittsburgh y de noche baila en un bar. Sueña con entrar a una academia formal. La trama es de ascenso por el cuerpo y el talento. El vestuario de ensayo se volvió ícono: buzo cortado, polainas, algodón mojado, pelo rizado. Esa ropa de ensayo salió de la pantalla y se copió en la calle.



Heathers (1988), de Michael Lehmann, pone en escena a Veronica Sawyer, interpretada por Winona Ryder. Veronica forma parte del trío popular de las Heather, liderado por Heather Chandler. Conoce a J.D., interpretado por Christian Slater, y la comedia negra se desliza hacia el crimen en un colegio estadounidense. El uniforme pastel, los blazers y los colores coordinados marcan clan, jerarquía y crueldad. Vestirse igual es pertenecer. Salirse del código es declararse enemiga.



Desperately Seeking Susan (1985), de Susan Seidelman, cruza a Roberta Glass, ama de casa de Nueva Jersey interpretada por Rosanna Arquette, con Susan, una joven libre de Manhattan interpretada por Madonna. Roberta lee avisos personales, se obsesiona con esa vida y, tras un golpe y una confusión de identidad, termina metida en el mundo de Susan. La película es de intercambio: el suburbio contra el downtown. Chaquetas, bijou, piratas de bazar, capas y un estilo que se copia al vuelo. La moda es el motor del enredo.



Beaches (1988), de Garry Marshall, cuenta la amistad de décadas entre Cecilia “CC” Bloom, cantante interpretada por Bette Midler, y Hillary Whitney, interpretada por Barbara Hershey. Se conocen niñas en un balneario y se reencuentran a lo largo de la vida, entre escenarios, desamores y enfermedad. El vestuario acompaña el tiempo: ropa de playa, de escenario, de adulta. Brillo, color y prendas que envejecen con los personajes. La amistad se ve también en cómo cada una se presenta al mundo.



Working Girl (1988), de Mike Nichols, sigue a Tess McGill, secretaria de Staten Island interpretada por Melanie Griffith. Tess tiene ideas y no le abren la puerta. Cuando su jefa, Katharine Parker (Sigourney Weaver), se ausenta, Tess se hace pasar por ejecutiva y se cruza con Jack Trainer, interpretado por Harrison Ford. Es una comedia de ascenso laboral. El vestuario es estrategia: hombreras, moño, medias, el traje como pasaporte.