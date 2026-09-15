Apps
Sábado, 19 septiembre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
INNOVACION DEPORTIVA

Hyrox: fuerza y cardio en cada kilómetro

Nació en Alemania en 2017; el Mundial 2026 fue en Estocolmo y el de 2027 debutará en Hong Kong

Hyrox: fuerza y cardio en cada kilómetro
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Hyrox es una competencia indoor de fitness racing: ocho tramos de 1 km intercalados con estaciones de SkiErg, empuje y tiro de trineo, saltos con burpee, remo, farmers carry, zancadas con bolsa y wall balls.

Nació en Alemania en 2017 y hoy reúne participantes en cinco continentes.El evento más importante es el Campeonato Mundial, cierre de cada temporada. Se corrió en Oberhausen, Hamburgo, Leipzig, Las Vegas, Mánchester, Niza, Chicago y, en junio de 2026, en la Strawberry Arena de Estocolmo.

En 2027 debutará en Asia, del 10 al 13 de junio, en el AsiaWorld-Expo de Hong Kong.Allí se destacan varias competencias. Las Elite 15, individuales masculinas y femeninas, concentran a la élite y el mayor premio. También hay mundiales por grupos de edad, dobles (hombres, mujeres y mixtos) y el relevo mixto por países. Completan el calendario los Majors, con ranking y récords, y los regionales de Europa, América y Asia-Pacífico, que clasifican a la final.

En Estocolmo 2026, las Elite 15 quedaron en manos de Dylan Scott y Alyssa McElheny. Hunter McIntyre y Lauren Weeks siguen como los más ganadores de la historia, con tres títulos cada uno. Es un mundial con formato fijo, clasificación y estrellas globales.

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

CUMBRE
Sebastián Lalaurette

Intendentes radicales le llevaron su menú de reclamos a Kicillof (y algunas propuestas)

Los alcaldes boina blanca le plantearon al Gobernador la necesidad de actualizar lo convenios con el IOMA y la Policía. También hablaron de las obras paradas y de buscar maneras de mejorar el uso de los recursos.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Crisis y deudas de Provincia, en el menú del encuentro Kicillof - intendentes UCR

Concejal dio el salto y Dante Gebel se anotó otro poroto en el Conurbano

Cuando el telón cae por decisión propia: famosos que se retiraron de Hollywood

Director de Salud municipal detenido por una denuncia de abuso sexual

Un Enduro que levantó más que arena

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET