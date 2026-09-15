Hyrox: fuerza y cardio en cada kilómetro

Hyrox es una competencia indoor de fitness racing: ocho tramos de 1 km intercalados con estaciones de SkiErg, empuje y tiro de trineo, saltos con burpee, remo, farmers carry, zancadas con bolsa y wall balls.



Nació en Alemania en 2017 y hoy reúne participantes en cinco continentes.El evento más importante es el Campeonato Mundial, cierre de cada temporada. Se corrió en Oberhausen, Hamburgo, Leipzig, Las Vegas, Mánchester, Niza, Chicago y, en junio de 2026, en la Strawberry Arena de Estocolmo.



En 2027 debutará en Asia, del 10 al 13 de junio, en el AsiaWorld-Expo de Hong Kong.Allí se destacan varias competencias. Las Elite 15, individuales masculinas y femeninas, concentran a la élite y el mayor premio. También hay mundiales por grupos de edad, dobles (hombres, mujeres y mixtos) y el relevo mixto por países. Completan el calendario los Majors, con ranking y récords, y los regionales de Europa, América y Asia-Pacífico, que clasifican a la final.



En Estocolmo 2026, las Elite 15 quedaron en manos de Dylan Scott y Alyssa McElheny. Hunter McIntyre y Lauren Weeks siguen como los más ganadores de la historia, con tres títulos cada uno. Es un mundial con formato fijo, clasificación y estrellas globales.