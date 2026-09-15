Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de septiembre de 2026 BANCA

Desde el Congreso suman apoyo a vecinos contra el peaje de la ruta 55

El diputado Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador, pidió estudios e información sobre los motivos de la instalación, y pidió pase libre hasta que se traslade la cabina de Beruti. Antes, el radical Pablo Juliano había ingresado otra iniciativa.

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