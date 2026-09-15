Desde el Congreso suman apoyo a vecinos contra el peaje de la ruta 55
El diputado Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador, pidió estudios e información sobre los motivos de la instalación, y pidió pase libre hasta que se traslade la cabina de Beruti. Antes, el radical Pablo Juliano había ingresado otra iniciativa.
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El conflicto de los vecinos de Beruti por el peaje de la Ruta 5 abrió otro capítulo en el Congreso de la Nación, luego de que el diputado radical Pablo Juliano presentara una iniciativa en la que solicita establecer un régimen de pase libre, gratuito y sin límite de frecuencia para los residentes de Beruti mientras el control siga funcionando en su actual localización y pueda cobrar el peaje.
Los vecinos de esa localidad del partido de Trenque Lauquen realizaron varias movilizaciones protestando porque deben abonar peaje dentro de los límites de la jurisdicción de ese municipio.
Al proyecto de Juliano se sumó otro del diputado del Frente Renovador, Ramiro Gutiérrez, también por la provincia de Buenos Aires, quien pidió información sobre el régimen tarifario diferencial que actualmente se aplica a los habitantes de la localidad de Beruti y su zona rural, los requisitos para acceder al mismo, la cantidad de beneficiarios registrados, el porcentaje de bonificación, los mecanismos de implementación y antecedentes administrativos, contractuales y regulatorios que dieron origen al mismo.
En la iniciativa también solicitó estudios, informes y antecedentes existentes respecto del impacto económico, social y territorial que produce la actual ubicación de la estación de peaje sobre los habitantes de Beruti que deben trasladarse regularmente hacia la ciudad de Trenque Lauquen por razones laborales, educativas, sanitarias, comerciales, judiciales, administrativas o vinculadas con el acceso a otros servicios esenciales, consulta por la existencia y el estado de caminos o vías alternativas razonables y efectivamente transitables que les permitan trasladarse hacia la ciudad cabecera del distrito sin atravesar la estación de peaje.
En uno de los pasajes del proyecto, el legislador consulta por la “factibilidad jurídica, contractual, económica y operativa de establecer una bonificación del cien por ciento para las personas con domicilio real en Beruti y residentes de su zona rural directamente afectada, mientras permanezca operativa la estación de peaje en su actual emplazamiento”.
Asimismo, solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de los organismos competentes, arbitre los medios necesarios para promover una instancia institucional de diálogo, mediación y composición entre la autoridad concedente, el concesionario, la Municipalidad de Trenque Lauquen y representantes de los vecinos de Beruti, destinada a procurar una solución consensuada al conflicto existente