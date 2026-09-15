Neme salió al cruce del Gobierno bonaerense: “Mar del Plata no está acéfala”

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Septiembre aprieta las cuentas: Provincia rescata $556.455 millones en Letras La Tesorería General de la Provincia ordenó rescatar $556.455 millones en Letras del Tesoro con vencimiento el 24 de septiembre. El pago incluye títulos a descuento, capitalizables y ajustables por CER, cuyos fondos serán girados a la Caja de Valores para cancelar compromisos financieros pendientes.