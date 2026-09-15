Neme salió al cruce del Gobierno bonaerense: “Mar del Plata no está acéfala”
El intendente interino salió a responderle al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien había cuestionado al Municipio y hablado de una ciudad “virtualmente acéfala”. En un video, apuntó contra Axel Kicillof y reclamó respuestas de Provincia, principalmente en materia de seguridad.
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La tensión entre el gobierno de Axel Kicillof y el Municipio de General Pueyrredon sumó un nuevo capítulo. Luego de que el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionara a la gestión local por no responder un mensaje y calificara al gobierno de Mar del Plata como “virtualmente acéfalo”, el intendente interino Agustín Neme salió a responderle con dureza.
En un video publicado en sus redes sociales, Neme comenzó dirigiéndose directamente al gobernador Axel Kicillof y devolviéndole la acusación. “Gobernador, si hay algo que está acéfalo hoy en día en la Argentina es la Provincia de Buenos Aires que usted conduce. Y principalmente en materia de seguridad”, lanzó.
A partir de allí, el jefe comunal interino puso el foco en la situación de seguridad bonaerense y cuestionó al mandatario provincial por la falta de respuestas. “Antes de mandar a su Jefe de Gabinete a preguntarnos cuál es nuestro plan de seguridad, yo quiero hacerle una pregunta más sencilla: ¿Cuál es su plan, Gobernador?”, planteó.
Neme defendió las políticas impulsadas desde el Municipio y enumeró recursos destinados a la prevención. “Compramos patrulleros para la Policía de la Provincia de Buenos Aires, creamos la Patrulla Municipal, invertimos recursos de los marplatenses en combustible, en tecnología, en prevención y presencia en la calle”, sostuvo.
Luego, el intendente interino se metió de lleno en los dichos de Bianco. “Que el Jefe de Gabinete de la Provincia diga que una ciudad de más de 700.000 habitantes está acéfala porque su intendente no le respondió un mensaje, no solamente es una irresponsabilidad institucional, sino que también es una falta de respeto a todos los marplatenses”, afirmó.
En esa línea, Neme cuestionó que la discusión quede reducida a un mensaje sin respuesta. “Yo no gobierno contestando WhatsApps para satisfacer las necesidades políticas de un Ministro, gobierno ocupándome de los problemas todos los días”, disparó.
El jefe comunal interino aprovechó además para poner sobre la mesa una batería de reclamos a Provincia: seguridad, policías, patrulleros, infraestructura, educación municipal, IOMA, recursos coparticipables y desarrollos urbanos, entre otros.
“Si Bianco quiere hablar de responsabilidades institucionales, hagámoslo”, desafió Neme, quien también apuntó contra el rol que tuvo Gustavo Pulti en la coordinación política de seguridad y cuestionó distintas decisiones de la administración bonaerense.
Sobre el final, buscó cerrar la discusión con una definición política contundente: “Mar del Plata no está acéfala. Mar del Plata está de pie, tiene un gobierno y tiene un rumbo claro”. Y remató con un mensaje para Kicillof y Bianco: “Menos discursos, menos giras nacionales, menos chicanas y más respuestas. Especialmente en seguridad”.