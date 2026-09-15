Allen filma en Madrid con elenco internacional

Woody Allen ya tiene el núcleo de actores para su nueva película madrileña. Las actrices Alexi Wasser y Jemima Kirke, ambas conocidas por la serie Girls, y el español Peter Vives encabezarán el reparto. Completan el elenco el neozelandés Marton Csokas y el noruego Jakob Oftebro.El rodaje comenzará el 5 de octubre principalmente en el centro de Madrid y en Aranjuez. Según las productoras, la capital no será un simple decorado, sino un personaje más.



El título definitivo incluirá la palabra Madrid. La cinta cuenta con el patrocinio de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, que buscan promocionar la región.Allen, instalado en Europa desde hace años, no filma en Estados Unidos desde hace tiempo.



El elenco internacional refleja esa etapa europea de su carrera. El 1 de octubre se presentarán más detalles en una rueda de prensa en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, una de las localizaciones previstas.



La producción está a cargo de Wanda Visión, Gravier Productions y 3Six9 Studios. Será la película número 51 escrita y dirigida por el cineasta neoyorquino.