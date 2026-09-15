Volver | La Tecla Nacionales 15 de septiembre de 2026 INICIATIVAS

ATE presiona a Milei y exige un examen psicofísico para saber si está apto para gobernar

El gremio estatal intimó al Gobierno para que informe si el Presidente cuenta con una evaluación que certifique su aptitud para ejercer el cargo. En caso de que no exista, reclama que se realice. Además, prepara una iniciativa para extender el requisito a los candidatos a cargos electivos desde 2027.

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