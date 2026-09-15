ATE presiona a Milei y exige un examen psicofísico para saber si está apto para gobernar
El gremio estatal intimó al Gobierno para que informe si el Presidente cuenta con una evaluación que certifique su aptitud para ejercer el cargo. En caso de que no exista, reclama que se realice. Además, prepara una iniciativa para extender el requisito a los candidatos a cargos electivos desde 2027.
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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) abrió un nuevo frente de confrontación con el Gobierno nacional al exigir información sobre la existencia de una evaluación psicofísica del presidente Javier Milei y reclamar que, en caso de que nunca se haya realizado, el mandatario se someta a un examen que determine su aptitud para desempeñar la primera magistratura.
El planteo será enviado formalmente a la Jefatura de Gabinete, con copia a la Presidencia de la Nación, y apunta a conocer si existe algún examen, junta médica, certificado, dictamen o protocolo mediante el cual se haya evaluado la aptitud psicofísica o psíquica del jefe de Estado.
Desde el sindicato aclararon que no pretenden acceder a la historia clínica de Milei, conocer eventuales diagnósticos ni obtener datos médicos considerados sensibles. El pedido se limita, según explicaron, a determinar si hubo una evaluación, cuándo se realizó, qué organismo o profesional intervino y si el resultado estableció que el mandatario estaba "apto" o "no apto" para cumplir sus funciones.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, fue más allá y lanzó fuertes cuestionamientos sobre el comportamiento del Presidente.
“Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo”, afirmó el dirigente gremial.
Las expresiones corresponden a la valoración de Aguiar y no constituyen un diagnóstico médico conocido sobre el mandatario.
ATE compara la situación de Milei con los requisitos para los estatales
Uno de los principales argumentos del sindicato pasa por las condiciones que deben cumplir los propios trabajadores del Estado para ingresar y permanecer en la Administración Pública Nacional.
ATE recordó que los empleados estatales están sujetos a controles de aptitud psicofísica y cuestionó que no exista una exigencia equivalente para quien ocupa la máxima responsabilidad dentro de la estructura estatal.
“Es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado. Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. Es una joda”, disparó Aguiar.
El gremialista sostuvo además que el planteo adquiere mayor relevancia porque Milei no solamente encabeza la Administración Pública Nacional, sino que también ejerce, por mandato constitucional, la conducción de las Fuerzas Armadas.
“Y no tenemos que olvidarnos que el presidente también es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sus actos tienen impacto no solo en la estabilidad institucional y en el funcionamiento del Estado, sino también en la seguridad nacional”, expresó.
El argumento legal detrás del reclamo
ATE encuadró su presentación dentro del derecho de acceso a la información pública y sostuvo que conocer si existe una certificación de aptitud del jefe de Estado constituye una cuestión de interés institucional.
En ese sentido, la organización invocó el artículo 88 de la Constitución Nacional y argumentó que la situación no debe ser interpretada como una búsqueda de información privada sobre Milei, sino como un planteo relacionado con las condiciones para ejercer regularmente la Presidencia.
El sindicato también hizo referencia a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 para establecer una comparación con las obligaciones que alcanzan a los trabajadores de la Administración Pública.
En concreto, ATE quiere que el Ejecutivo determine si existe alguna evaluación sobre la aptitud psicofísica o psíquica de Milei. Si la respuesta es afirmativa, reclama conocer únicamente la fecha, quién intervino y la conclusión de “apto” o “no apto”.