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Martes, 15 septiembre 2026
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DRAMATICO

Sofovich chocó una moto en Palermo y llamó al 911

Una joven de 23 años fue hospitalizada. El productor dijo que él llamó al 911 y ambos conductores dieron negativo en alcoholemia.

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Gustavo Sofovich protagonizó un choque contra una moto en la que viajaban dos personas, en Jerónimo Salguero y Martín Coronado, en Palermo. El incidente ocurrió cerca de las 5 de la mañana de este martes.El productor circulaba en un Citroën DS4. En la moto Royal Enfield iban un hombre y una mujer, ambos de 23 años. La acompañante resultó herida y fue trasladada por el SAME al Hospital Rivadavia con politraumatismos. El conductor de la moto fue asistido en el lugar.

Vale mencionar que Sofovich permaneció más de una hora dentro del auto a la espera de la Policía de la Ciudad y del test de alcoholemia. El examen dio negativo, al igual que el del motociclista. La fiscalía dispuso labrar actuaciones por lesiones.

El productor explicó que había salido a comprar yogures a una estación de servicio y que, al volver por Salguero, la moto intentó pasarlo por la derecha. “Yo fui el que llamó al 911”, dijo, y negó haberse atrincherado. Aseguró que esperaba el procedimiento y que se trató de “un accidente en la vía pública”.

Horas después, en declaraciones a los medios, minimizó la repercusión del caso: “Esto le puede pasar a cualquiera, pero todo esto es porque me llamo Sofovich”. Tras el control, se retiró del lugar.

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