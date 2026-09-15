Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de septiembre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

El nuevo motor productivo

La Tecla dialogó con el presidente de ATICMA, Gustavo Bispo, sobre el presente y futuro del sector tecnológico, su impacto en el empleo, el crecimiento de la industria y los desafíos.

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