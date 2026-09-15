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Martes, 15 septiembre 2026
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El nuevo motor productivo

La Tecla dialogó con el presidente de ATICMA, Gustavo Bispo, sobre el presente y futuro del sector tecnológico, su impacto en el empleo, el crecimiento de la industria y los desafíos.

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Gustavo Bispo es ingeniero mecánico, graduado de la UNMdP. Es director de Medeatec, una consultora especializada en brindar servicios, asesoramiento y soluciones tecnológicas para los sectores energéticos. Actualmente, se desempeña como presidente de la Asociación de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Mar del Plata y Zona (ATICMA). El profesional dialogó con La Tecla sobre la actualidad del sector y los desafíos que enfrenta, entre otros temas.

-¿Cuántos puestos de trabajo genera el sector tecnológico en la ciudad?

-Se está generando un impacto de más de 10.000 empleos en la ciudad. Para que tengamos una idea, a nivel nacional, el sector tecnológico es la tercera industria o el tercer sector que más empleo genera, después del agro y la energía, y está muy bien posicionado. Nosotros, dentro del país, también tenemos una muy buena posición.

-¿El sector tecnológico puede contribuir a transformar la matriz productiva de la ciudad?

-Sí, sin dudas. Y en eso trabajamos justa mente: fomentamos la capacitación y acompañamos a los estudiantes para que puedan desarrollarse.

-¿Se sienten acompañados por el Estado, en sus tres niveles , para el desarrollo del sector?

-Nosotros estamos trabajando en los tres niveles. Tenemos buena relación con el municipio y con la provincia, y a través de CESSI, con Nación. Siempre articulamos alguna actividad, algún programa o algo por el estilo. Actualmente tenemos la Ley de Economía del Conocimiento, tanto a nivel provincial como nacional. También tenemos el Distrito Tecnológico, que se articula con la Municipalidad. Así que sí, se viene trabajando y se continúa avanzan do en ese sentido.

-El Distrito Tecnológico, ¿en qué estado está?

El Distrito Tecnológico ya está delimita do y definido. De hecho, las oficinas de ATICMA están dentro del distrito, al igual que varias empresas. Algunas ya genera ron un impacto importante, como Innova Space, que contó con el apoyo de Neutrón, una aceleradora que acompaña y colabora con muchos proyectos. De a poco, se van sumando nuevas empresas al distrito.

-¿Creés que hacen falta medidas para impulsar el crecimiento del sector en Mar del Plata? 

-La articulación entre los distintos secto res, no solo el político, es fundamental para el desarrollo del sector. A nivel nacio nal y provincial, es importante seguir acompañando con la Ley de Economía del Conocimiento. Eso después se traduce en la generación de empleo con salarios inte resantes, lo que promueve el desarrollo y el crecimiento de este tipo de empresas, además de favorecer las exportaciones.

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