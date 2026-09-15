Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de septiembre de 2026 LA TECLA PATAGONIA

El juego político del gremio petrolero

El sindicato que conduce Marcelo Rucci busca hacer valer su peso territorial para ocupar espacios. Con un MPN desdibujado, el espacio creó su propio partido y negocia con RolandoFigueroa

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