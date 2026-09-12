Petrecca: “Hace 164 días que nuestro proyecto duerme en el Senado"
Ante la nueva "detención" de un interno de la Unidad Penitenciaria 16 de Junín que amenazaba a una familia de Junín, el Senador Pablo Petrecca, reclamó por la sanción de un proyecto de ley de su autoría, presentado hace 164 días para regular el uso de celulares en las cárceles.
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Ante la nueva "detención" de un interno de la Unidad Penitenciaria 16 de Junín que amenazaba a una familia de Junín, el Senador Pablo Petrecca, reclamó por la sanción de un proyecto de ley de su autoría, presentado hace 164 días para regular el uso de celulares en las cárceles.
También cuestionó la inacción del gobernador Axel Kicillok ante la problemática. "Es un flagelo que padecen cada vez más bonaerenses, y mientras esperamos que avance nuestro proyecto de ley, vemos que en esta problemática también el gobernador decide mirar para el costado".
El presidente del Bloque de Senadores del PRO, recordó en este marco que "hace 164 días presentamos en el Senado bonaerense un proyecto para ordenar y controlar el uso de celulares en las cárceles.Hoy, el proyecto duerme en el Senado mientras el gobernador sigue sin tomar una decisión para solucionar este problema, se desentiende, como en muchas otras problemáticas y mientras tanto, los casos se multiplican".
"Es ilógico como diariamente vemos que se "detienen" a presos de las cárceles bonaerenses por el delito de estafas y amenazas, a bandas narco que operan con absoluta tranquilidad mientras todos los días, vecinos y vecinas de la Provincia reciben una llamada, un mensaje o una amenaza de alguien que busca engañarlos y quedarse con el esfuerzo de toda una vida", cuestionó el legislador.
Vale recordar que el proyecto impulsado por Petrecca, que aún espera que el oficialismo provincial lo trate en el recinto, pone el foco en modificar el esquema actual de comunicaciones, que todavía se rige por el protocolo de emergencia sanitaria implementado en 2020 durante la pandemia. Según planteó el legislador en su proyecto, el sistema sigue vigente para unos 49.000 detenidos del Servicio Penitenciario Bonaerense, pese a que fue concebido como una medida excepcional y sin contar con una ley específica ni control legislativo.
En el mismo, se propone la creación del Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS), una plataforma cerrada que permitiría a las personas privadas de la libertad comunicarse únicamente con contactos previamente registrados y verificados. Este esquema excluiría el acceso a internet abierto, redes sociales y otras herramientas digitales no autorizadas, con el objetivo de garantizar un sistema de contacto con el exterior bajo supervisión estatal.
Al momento de su presentación, Pablo Petreca había manifestado que "de esta manera, esta iniciativa busca dar una respuesta institucional a una problemática que desde hace tiempo genera alarma tanto en la Justicia como en las fuerzas de seguridad: el uso de celulares dentro de cárceles para concretar estafas telefónicas, amenazas, extorsiones y otras maniobras delictivas".
Un caso más
En las últimas horas, fue descubierto un condenado por un crimen que conmocionó a Junín operaba un teléfono clandestino desde una unidad penitenciaria. La División de Investigaciones de Delitos Informáticos de Junín, en articulación con la UFI N° 6 y el Servicio Penitenciario Bonaerense, allanó un pabellón de la Unidad N° 16 y secuestró un celular utilizado para amenazar a una familia juninense desde el interior del penal.
Se trata de una investigación iniciada a partir de la denuncia de un vecino de Junín, quien recibió mensajes de audio amenazantes a través de WhatsApp, derivó en un operativo que expuso una modalidad delictiva en franco crecimiento: el uso de teléfonos celulares por parte de internos para cometer ilícitos desde el interior de las unidades penitenciarias.