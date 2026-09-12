Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de septiembre de 2026 CELULARES EN CARCELES

Petrecca: “Hace 164 días que nuestro proyecto duerme en el Senado"

Ante la nueva "detención" de un interno de la Unidad Penitenciaria 16 de Junín que amenazaba a una familia de Junín, el Senador Pablo Petrecca, reclamó por la sanción de un proyecto de ley de su autoría, presentado hace 164 días para regular el uso de celulares en las cárceles.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.