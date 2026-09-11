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Ricardo Soulé frena sus shows por un problema de salud

El fundador de Vox Dei pidió privacidad, agradeció el apoyo y dijo que tiene “toda la fe puesta en Dios” para volver a los escenarios

Ricardo Soulé frena sus shows por un problema de salud
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El músico Ricardo Soulé, compositor y fundador de Vox Dei, anunció un receso en sus presentaciones en vivo y en sus compromisos públicos por un problema de salud.

En un comunicado difundido de forma reciente,  no precisó el diagnóstico ni puso fecha de regreso.Soulé explicó que atravesará esta etapa junto a su familia y pidió “privacidad y comprensión”. Agradeció el afecto de amigos, colegas y seguidores, a quienes recordó que parte de su público lo acompaña desde hace 59 años.

Sobre el paréntesis, dijo que enfrenta “un nuevo reto de la vida” y dejó un mensaje de esperanza: “Tengo toda la fe puesta en Dios, en que esto va a ser solo por un tiempo y que pronto, si Él así lo quiere, voy a poder estar de vuelta en los escenarios”.

El anuncio recibió mensajes de acompañamiento. Su hija Vicky Soulé escribió: “Siempre a tu lado papá, te amo”. También se sumaron el bajista Guillermo Vadalá, el músico Carca y Fabián “Zorrito” Quintiero, con saludos de admiración y fuerza.

Soulé construyó una carrera central en el rock argentino con Vox Dei, fundado en 1967, y después con discos solistas y el proyecto Ricardo Soulé y la Bestia Emplumada, junto a su hijo Gabriel.

Por ahora, el artista pidió espacio para cuidarse en familia y dejó abierta la posibilidad de volver cuando su salud se lo permita.

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