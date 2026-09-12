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Lady Gaga y Michael Polansky son padres: nació el primer hijo de la pareja

El entorno mantiene en reserva el nombre, el sexo y la fecha de nacimiento. La pareja fue vista caminando en el norte de California con el recién nacido

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Lady Gaga, conocida por sus fans como Mother Monster, asumió un nuevo rol: el de madre. La artista y su prometido, el empresario Michael Polansky, se convirtieron en padres por primera vez.

Los representantes de la cantante no respondieron de inmediato a los pedidos de comentarios.Hasta ahora no se conocen el nombre del bebé, su sexo ni la fecha exacta del parto.

El entorno de la pareja eligió resguardar esos datos. Tampoco trascendió con precisión el lugar del nacimiento, aunque ambos fueron fotografiados en el norte de California: Gaga llevaba al recién nacido en un portabebé contra el pecho, con un look informal y gafas de sol, mientras Polansky caminaba a su lado.La noticia llega después de meses de bajo perfil.

La cantante no había tenido apariciones públicas relevantes desde agosto, luego de cerrar en abril The Mayhem Ball, la gira de casi nueve meses y 86 shows. Ese retiro alimentó rumores de embarazo y de una posible boda secreta. Allegados describieron el período como un tiempo de calma y resguardo.La maternidad era un deseo que Gaga venía expresando desde hace años.

En 2019 habló de formar una familia; en entrevistas posteriores, incluida una de marzo de 2025 con The New York Times, reflexionó sobre cómo compatibilizar esa etapa con su carrera. En octubre de 2025 volvió a decir que ser madre era el papel que más le interesaba.La relación con Polansky se hizo pública hacia 2020.

El compromiso se confirmó en julio de 2024, durante los Juegos Olímpicos de París, cuando Gaga lo presentó como su prometido. Él, graduado de Harvard y vinculado a biotecnología, tecnología y filantropía, suele mantener un perfil discreto. Por ahora, ni ella ni él se pronunciaron de forma oficial en redes. Se espera que en los próximos días haya alguna confirmación pública.

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