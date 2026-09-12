Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de septiembre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Giro judicial: la Provincia selló la prórroga de Mogotes y sepultó la tregua

Apenas vencido el plazo otorgado por la Justicia, la Provincia rompió la negociación ejecutando la prórroga por su cuenta mediante su mayoría de 2 a 1 en el ente mixto. Así, aprobó la extensión de las concesiones hasta junio de 2027.

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