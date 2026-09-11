Toyota donará dos Hilux para trasladar al Papa en noviembre

Toyota será la encargada de preparar los vehículos que usará el papa León XIV durante su visita a la Argentina, del 8 al 11 de noviembre.



La compañía confirmó que adaptará y donará dos unidades de la Hilux fabricada en su planta de Zárate.Todavía no precisó si serán de cabina simple o doble, ni qué motor o sistema de tracción tendrán.



La gama local de la Hilux incluye ambas cabinas, tracción 4x2 y 4x4, y motorizaciones turbodiésel de 2.4 y 2.8 litros.



No es la primera vez que una Hilux transporta a un pontífice: en 2015, Francisco recorrió Nairobi sobre una unidad adaptada con plataforma, asientos para acompañantes y cubierta transparente.



La elección también tiene un peso industrial. Zárate produce Hilux, SW4 y Hiace, trabaja a tres turnos y proyecta 183.400 unidades en 2026. Cerca del 80% se exporta a 22 países de América Latina y el Caribe.



León XIV recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján. La última visita papal fue la de Juan Pablo II, en 1987. Entonces se usaron un Renault Traffic preparado en Santa Isabel y una Chevrolet C-10 desarrollada por SEVEL; en 1982, el ACA había adaptado una Ford F-350.