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Toyota donará dos Hilux para trasladar al Papa en noviembre

La automotriz adaptará y donará dos Hilux producidas en Zárate para trasladar al Papa en noviembre. Será la primera visita pontificia al país en 39 años

Toyota donará dos Hilux para trasladar al Papa en noviembre
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Toyota será la encargada de preparar los vehículos que usará el papa León XIV durante su visita a la Argentina, del 8 al 11 de noviembre.

La compañía confirmó que adaptará y donará dos unidades de la Hilux fabricada en su planta de Zárate.Todavía no precisó si serán de cabina simple o doble, ni qué motor o sistema de tracción tendrán.

La gama local de la Hilux incluye ambas cabinas, tracción 4x2 y 4x4, y motorizaciones turbodiésel de 2.4 y 2.8 litros.

No es la primera vez que una Hilux transporta a un pontífice: en 2015, Francisco recorrió Nairobi sobre una unidad adaptada con plataforma, asientos para acompañantes y cubierta transparente.

La elección también tiene un peso industrial. Zárate produce Hilux, SW4 y Hiace, trabaja a tres turnos y proyecta 183.400 unidades en 2026. Cerca del 80% se exporta a 22 países de América Latina y el Caribe.

León XIV recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján. La última visita papal fue la de Juan Pablo II, en 1987. Entonces se usaron un Renault Traffic preparado en Santa Isabel y una Chevrolet C-10 desarrollada por SEVEL; en 1982, el ACA había adaptado una Ford F-350.

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