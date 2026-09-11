Prandi y Novaresio conducirán los Martín Fierro de Radio 2026

Julieta Prandi y Luis Novaresio serán los conductores de los Martín Fierro de la Radio 2026.



La ceremonia, organizada por APTRA junto a la productora Red Cube, se realizará el martes 6 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte, en Buenos Aires, y distinguirá a programas y profesionales de la radiofonía que se destacaron en 2025.



Por su parte, Novaresio repetirá al frente de la entrega: ya había conducido la edición de julio de 2025 junto a Pamela David. En el escenario principal, la dupla anunciará las estatuillas ante periodistas, conductores, productores y representantes de emisoras de AM, FM y medios digitales.



La previa tendrá otra pareja. Guido Záffora y Paula Varela se encargarán de la alfombra roja, con la llegada de los invitados y las entrevistas anteriores a la gala. Infobae transmitirá el evento en exclusiva y cubrirá tanto el ingreso como la premiación.Antes de la noche de los premios, APTRA definirá las ternas.



La votación de nominaciones será entre el 14 y el 24 de septiembre. Recién después se conocerán los candidatos que competirán el 6 de octubre.



En la edición anterior, el Oro de FM fue para Nadie nos para, de Beto Casella en Rock & Pop, y el Oro de AM para Un buen momento, el ciclo deportivo de Marcelo Palacios en Radio La Red.



También se entregó el primer Martín Fierro de Platino, que recibió FM Aspen. La próxima gala pondrá el foco en la temporada radial de 2025.