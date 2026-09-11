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Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y agradece el cariño del público

La conductora de 99 años sigue internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio. Recibe visitas, trabaja con su kinesiólogo y el próximo parte médico se difundirá el lunes.

Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y agradece el cariño del público
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Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei tras el cuadro respiratorio que la llevó al centro de salud.

El parte difundido, de forma reciente, describe una evolución positiva y un ánimo estable, en línea con el seguimiento que viene recibiendo desde que ingresó.

En el informe, los médicos destacan que la presentadora trabaja de forma constante con su kinesiólogo y que esa rutina forma parte central de su recuperación. También indican que se mantiene pendiente de sus asuntos cotidianos y que recibe a familiares y amigos, un dato que el propio sanatorio presenta como señal de que permanece lúcida y acompañada.La conductora aprovechó el comunicado para enviar un saludo de agradecimiento a quienes le hicieron llegar mensajes de apoyo.

El establecimiento, por su parte, aclaró que no habrá actualizaciones diarias: solo hablará si aparece alguna novedad relevante y, si el cuadro se mantiene, el próximo parte saldrá el lunes.

Hasta ahora no se informaron complicaciones nuevas. El parte oficial es el de una internación controlada, con rehabilitación en marcha y con la figura televisiva rodeada de su círculo íntimo mientras espera el siguiente informe médico.

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