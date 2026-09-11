Shangai en moto

Se trata de un recorrido premium en Harley-Davidson pensado para viajeros que buscan adrenalina, privacidad y un lujo cerrado. La expedición admite un máximo de ocho participantes.



Las motos son Harley-Davidson CVO personalizadas, con asientos de cuero artesanal y audio de alta fidelidad.Cada piloto viaja con un equipo de apoyo privado: mayordomo personal, mecánico de élite y un vehículo de escolta.



El itinerario combina tramos de carretera escénica con paradas reservadas, siempre con discreción y seguridad reforzada.El corazón de la estancia está en Amanyangyun, el resort de la cadena Aman en las afueras de Shanghái.



El predio reúne un bosque de más de 10.000 árboles de alcanfor centenarios y villas antiguas de las dinastías Ming y Qing, trasladadas ladrillo a ladrillo desde la provincia de Jiangxi.



Los huéspedes se alojan en villas privadas de hasta cuatro habitaciones, con patio interior, pileta rectangular exclusiva, jacuzzi y jardines amurallados.El servicio es de 24 horas. Hay suelos radiantes, baños de mármol con bañera y ducha independientes, y acceso al spa: hammam turco, banya rusa, piletas climatizadas y tratamientos de medicina tradicional china. Las cenas se sirven en restaurantes como Lazhu o Arva, con menús de chefs reconocidos y productos del huerto orgánico del resort.



La joya gastronómica del programa es el xiaolongbao: dumplings de masa fina, rellenos de cerdo y caldo, servidos en cestas de bambú. Como bebida de acompañamiento aparece el huangjiu, el vino de arroz amarillo envejecido.



El programa suma una excursión de alto costo: vuelo privado en helicóptero sobre el skyline de Pudong y el Bund, y un almuerzo a bordo de un yate. Esa travesía está reservada a los participantes del viaje Harley.



El precio informado es de 15 mil dólares por persona por día, justificado por el equipo que acompaña a cada piloto. La propuesta une el espíritu de la marca estadounidense con el lujo asiático y una planificación hecha a medida para un grupo chico.



Shanghái aporta el contraste: tradición y modernidad en una sola ciudad. La potencia sobre dos ruedas y el resort cerrado completan el resto.