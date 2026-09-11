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DEPORTE EXTREMO

Calistenia, gym militar

Se organizan por patrones de movimiento y permiten construir una rutina completa con poco material

Calistenia, gym militar
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La calistenia militar es un entrenamiento con el propio peso corporal inspirado en la preparación física de las fuerzas armadas. No es un método oficial ni único. Toma ejercicios clásicos y los organiza con un criterio de resistencia, volumen y capacidad de sostener el esfuerzo.

El repertorio es conocido: flexiones, dominadas o remos, sentadillas, zancadas y planchas. Se trabaja en series o en circuitos. El objetivo es la condición física general, la fuerza y la tolerancia al cansancio. Se diferencia de la calistenia convencional más por el enfoque que por los ejercicios.Es accesible y adaptable. Puede hacerse en casa o al aire libre. No sustituye las pruebas militares oficiales ni una planificación hecha a medida.

Los patrones de movimiento son empuje, tracción, piernas, estabilidad del core y acondicionamiento. Son los mismos para hombres y mujeres. Lo que cambia es la variante, el volumen y la intensidad, según el nivel, la experiencia y las características de cada persona.

Flexiones, remos o dominadas, sentadillas, zancadas y planchas cubren ese trabajo global.Conviene empezar desde cero con buena técnica, volumen moderado y una progresión gradual. Importan la técnica y la recuperación tanto como la cantidad de repeticiones.

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