Calistenia, gym militar

La calistenia militar es un entrenamiento con el propio peso corporal inspirado en la preparación física de las fuerzas armadas. No es un método oficial ni único. Toma ejercicios clásicos y los organiza con un criterio de resistencia, volumen y capacidad de sostener el esfuerzo.



El repertorio es conocido: flexiones, dominadas o remos, sentadillas, zancadas y planchas. Se trabaja en series o en circuitos. El objetivo es la condición física general, la fuerza y la tolerancia al cansancio. Se diferencia de la calistenia convencional más por el enfoque que por los ejercicios.Es accesible y adaptable. Puede hacerse en casa o al aire libre. No sustituye las pruebas militares oficiales ni una planificación hecha a medida.



Los patrones de movimiento son empuje, tracción, piernas, estabilidad del core y acondicionamiento. Son los mismos para hombres y mujeres. Lo que cambia es la variante, el volumen y la intensidad, según el nivel, la experiencia y las características de cada persona.



Flexiones, remos o dominadas, sentadillas, zancadas y planchas cubren ese trabajo global.Conviene empezar desde cero con buena técnica, volumen moderado y una progresión gradual. Importan la técnica y la recuperación tanto como la cantidad de repeticiones.