Enriquecimiento ilícito: la Justicia abrió una causa contra Chiqui Tapia

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El fiscal federal Gerardo Pollicita abrió una causa penal para investigar al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, por presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión en la CEAMSE, organismo que hoy preside. Según fuentes judiciales, el fiscal pidió al juez Ariel Lijo el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de Tapia y la solicitud de informes patrimoniales a distintos organismos públicos, con el objetivo de elaborar un "amplio informe patrimonial, económico y financiero" que permita, eventualmente, formular imputaciones.
La investigación se originó en una denuncia de abril pasado del empresario Guillermo Tofoni, quien -tras el análisis de las declaraciones juradas de Tapia- señaló un incremento patrimonial del 1.000% entre 2017 y 2024, muy por encima de cualquier índice inflacionario y sin correlato con los ingresos lícitos declarados. Tofoni, enfrentado con la AFA por la baja de un contrato para amistosos de la Selección, cuestionó que ese crecimiento se condiga con ingresos de $100.233.144 anuales como presidente de CEAMSE y $718.536.500 como vicepresidente de la CONMEBOL (la presidencia de AFA es ad honorem).
Tapia fue designado vicepresidente de CEAMSE en 2014 por Mauricio Macri, entonces jefe de gobierno porteño, y asumió la presidencia del ente en 2024 por decisión del gobernador Axel Kicillof. Tras una disputa de competencia entre la justicia federal y la porteña, la Cámara Federal resolvió esta semana que la causa debía tramitarse en Comodoro Py, lo que habilitó a Pollicita a formalizar el requerimiento de instrucción.
Entre las medidas de prueba solicitadas figuran informes a ANSES, ARCA, el Banco Central, la Caja de Valores, la Comisión Nacional de Valores y la UIF, además de las declaraciones juradas con anexos reservados presentadas por Tapia y sus legajos laborales en CEAMSE. También pidió datos de Migraciones sobre entradas y salidas del país, registros de bienes automotores, buques, aeronaves e inmuebles en Capital Federal, provincia de Buenos Aires y San Juan, y consultas a empresas sobre eventuales inversiones en criptomonedas.
La causa incluye además un exhorto internacional para que la CONMEBOL remita el legajo personal de Tapia, con el detalle de cargos, ingresos, cuentas bancarias y resoluciones de nombramiento. Se trata de la primera causa judicial centrada en el patrimonio de Tapia como funcionario público, distinta de los otros expedientes que enfrenta junto al tesorero Pablo Toviggino por evasión impositiva, manejo de fondos en el extranjero, uso de facturas falsas y la compra de una mansión en Pilar atribuida a Toviggino.