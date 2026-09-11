Volver | La Tecla Nacionales 11 de septiembre de 2026 JUDICIALES

Enriquecimiento ilícito: la Justicia abrió una causa contra Chiqui Tapia

Tras una disputa de competencia, la Justicia Federal quedó a cargo de la causa por presunto enriquecimiento ilícito del titular de la AFA durante su paso por la CEAMSE.

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