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EL AMOR

La confesión de Katy Perry

La cantante habló de la ruptura con Orlando Bloom, de una lista con la frase True Love y del ex primer ministro canadiense

La confesión de Katy Perry
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Katy Perry volvió a poner en palabras lo que ya había adelantado en alfombra roja: Justin Trudeau es, para ella, el amor de su vida. Lo dijo en una entrevista reciente, al mirar atrás un año que describe como duro y al mismo tiempo fundacional. El escenario de ese giro no fue una gala política.

Meses después, en julio, se hizo pública la separación de Orlando Bloom, padre de su hija y su prometido hasta entonces. Perry dijo que la noticia la alcanzó en Australia. “Probablemente fue el momento más difícil. Mis amigos estaban todos en casa. Yo estaba llorando y me sentía muy lejos. Pero entonces mis ángeles se pusieron manos a la obra.”

Hacia fines de ese mismo mes empezaron a circular las primeras fotos con Trudeau. “Conocí a Justin durante la gira, y

De Trudeau, que asistió a varios de sus shows, dijo que se sabe las letras, que la apoya y que está “maravillado”. Lo definió como alguien “centrado en el corazón” y como un ancla.

En junio, en el Festival de Tribeca, al presentar el film The Lifetimes Tour — Live From Paris, ya lo había llamado el amor de su vida frente al público.

La relación se hizo visible en etapas: una cena en Montreal en julio de 2025, una salida en París por el cumpleaños de Perry en octubre y el debut formal en alfombra roja en Nueva York.

Perry tiene 41 años. Trudeau, 54, es padre de tres hijos de su matrimonio anterior y dejó el cargo de primer ministro de Canadá antes de que esta historia ocupara tapas.

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