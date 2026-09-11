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Mirtha Legrand sigue internada

La conductora de 99 años permanece en el Sanatorio Mater Dei desde el 7 de septiembre por un cuadro respiratorio. Evoluciona favorablemente y sin complicaciones, pero el equipo médico decidió prolongar la internación durante el fin de semana

Mirtha Legrand sigue internada
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Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, donde ingresó el 7 de septiembre por un cuadro respiratorio. A sus 99 años, presenta una evolución favorable y permanece en una habitación común, acompañada por su familia. Aun así, los médicos todavía no autorizaron el alta.

El último parte del sanatorio indicó que “evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio”. Según trascendió, la conductora se quedará en la institución al menos durante el fin de semana.

El objetivo, dijeron los especialistas, es que pueda volver a su casa con seguridad, aunque podría tener algunas restricciones en los días siguientes.

Durante el ingreso le realizaron una tomografía. La periodista Mercedes Ninci informó que el estudio detectó un hematoma de 14 milímetros y signos inflamatorios pulmonares compatibles, según los médicos, con secuelas habituales de procesos virales en personas mayores.

No hallaron otros elementos de alarma, pero mantuvieron la cautela antes de darle el alta definitiva.

Legrand sigue bajo control médico y acompañada por sus familiares mientras avanza en la recuperación.

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