Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de septiembre de 2026 DESCONFIADOS

Shanghái, el recinto y un nombre que no se discute

Semana platense desde ojo del RADAR: el intendente pide licencia para irse a China, el Concejo frena los micros, Malvinas termina a los gritos y dos robots se roban la foto. Al final, el HCD reconoce a Sergio Karakachoff, post mortem

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