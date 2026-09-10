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De amigos a enemigos: tras su mensaje por Malvinas, Milei canceló su viaje a Londres

El Presidente iba a dar una charla en la Universidad de Oxford en octubre. Pero suspendió el plan.

De amigos a enemigos: tras su mensaje por Malvinas, Milei canceló su viaje a Londres
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El presidente de la Nación, Javier Milei, canceló el viaje que tenía previsto realizar a Londres, la capital de Inglaterra, en un contexto enrarecido producto de su mensaje sobre las islas Malvinas, difundido por la cadena nacional de radio y televisión.

En aquella alocución, Milei ratificó el derecho soberano de nuestro país sobre el archipiélago austral, usurpado por el Reino Unido, y, a contramano de sus propias declaraciones previas, negó la validez de todo referéndum realizado al respecto entre los actuales habitantes de las islas.

Además, dijo que el Reino Unido está “en declive” y a la Argentina, en contraste, le aguarda un futuro “floreciente”.

Pero lo más concreto de su mensaje fue el anuncio de que sancionaría a las empresas que pretendan extraer recursos del suelo malvinense, e incluso después el gobierno promovió denuncias penales contra algunas de esas compañías, incluidas las del controvertido proyecto petrolero Sea Lion.

El mandatario argentino, que más de una vez profesó su admiración por Margaret Thatcher (primera ministra británica durante la Guerra de las Malvinas, que se libró en 1982), ahora se encuentra en una relación tensa con el país europeo, cuyas autoridades reaccionaron a su mensaje advirtiendo que sus fuerzas militares estaban preparadas para cualquier eventualidad.

En este nuevo contexto, Milei decidió suspender el viaje que iba a realizar a Londres el 21 de octubre, para dar una charla en la Universidad de Oxford.
 

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