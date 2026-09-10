Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de septiembre de 2026 TELéFONO PARA GALPERíN

Sobreendeudados: denuncian a Mercado Pago y el reclamo podría alcanzar a 7 millones de usuarios

Un abogado inició una acción judicial contra Mercado Libre, titular de Mercado Pago, a partir de los casos de dos consumidoras que denunciaron el cobro de intereses excesivos. La organización que impulsa la presentación sostiene que las tasas aplicadas superan el 1.300% anual y busca que se revisen los montos cobrados durante los últimos tres años.

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