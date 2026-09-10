Sobreendeudados: denuncian a Mercado Pago y el reclamo podría alcanzar a 7 millones de usuarios
Un abogado inició una acción judicial contra Mercado Libre, titular de Mercado Pago, a partir de los casos de dos consumidoras que denunciaron el cobro de intereses excesivos. La organización que impulsa la presentación sostiene que las tasas aplicadas superan el 1.300% anual y busca que se revisen los montos cobrados durante los últimos tres años.
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Mercado Pago quedó en el centro de una disputa judicial por el cobro de intereses que una organización de defensa de los consumidores financieros considera abusivos. La presentación fue impulsada por el abogado Diego Espasandín, fundador de la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA), a partir de los casos de dos consumidoras que denunciaron costos financieros excesivos.
Según el cálculo realizado por la organización, las tasas aplicadas en los casos denunciados superan el 1.300% anual, un nivel que ACFRA considera desproporcionado. La acción fue presentada contra Mercado Libre S.R.L., titular de la plataforma Mercado Pago de Marcos Galperín, ante la Justicia Nacional en lo Comercial, en el Juzgado N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires.
El planteo judicial no se limita a las dos consumidoras que dieron origen al expediente. La organización busca que una eventual resolución favorable permita extender el reclamo a otros usuarios que hayan atravesado situaciones similares.
De acuerdo con los registros de ACFRA, el universo potencial alcanzaría a aproximadamente siete millones de usuarios en Argentina. El objetivo es revisar los intereses cobrados por Mercado Pago durante los últimos tres años y reclamar la restitución de aquellos montos que, según la presentación, hayan sido cobrados indebidamente.
“Esta demanda busca que se revisen los intereses cobrados por Mercado Pago durante los últimos tres años y que se restituyan aquellos montos que fueron cobrados de más”, explicó Espasandín durante el stream Contra Ataque.
El abogado puso el foco en el contexto en el que muchos consumidores recurren a este tipo de herramientas financieras. Según sostuvo, se trata en numerosos casos de personas que acudieron al crédito para resolver una situación económica concreta y terminaron enfrentando costos financieros que la organización considera excesivos.
La causa abierta ante la Justicia Comercial podría convertirse así en un conflicto de mayor alcance para la plataforma. Si el planteo obtiene una resolución favorable y logra extenderse a otros consumidores en condiciones similares, el reclamo podría involucrar a millones de usuarios y abrir la discusión sobre los intereses aplicados en operaciones de crédito realizadas a través de Mercado Pago.
Por ahora, la presentación se encuentra centrada en los casos de las dos consumidoras que impulsaron la acción. La organización pretende que esos expedientes sirvan como punto de partida para revisar los cargos aplicados durante los últimos tres años y determinar si corresponde la devolución de sumas cobradas de manera indebida.
El dato que dispara la polémica es el cálculo realizado por ACFRA sobre las tasas de interés. Más del 1.300% anual es la cifra que puso a Mercado Pago bajo la lupa judicial y que podría convertir un reclamo iniciado por dos consumidoras en una disputa de alcance mucho mayor.