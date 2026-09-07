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Inglaterra lanza una vacuna de inmunoterapia contra el cáncer

El sistema de salud inglés será el primero del continente en ofrecer nivolumab inyectable para hasta 15 tipos de cáncer. El procedimiento pasa de una infusión de casi una hora a una aplicación de tres a cinco minutos, sin costo extra para el servicio público.

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Inglaterra se convirtió en el primer país de Europa en ofrecer a pacientes oncológicos una inmunoterapia en forma de inyección rápida. El fármaco es nivolumab, comercializado como Opdivo, y reemplaza la infusión intravenosa tradicional, que puede demandar hasta una hora.

La nueva modalidad se administra en tres a cinco minutos. El Servicio Nacional de Salud (NHS) estimó que hasta 15.000 pacientes por año podrían recibirla, a un ritmo de unos 1.200 por mes. El tratamiento está indicado para 15 tipos de cáncer, entre ellos de pulmón, intestino, riñón, vejiga, esófago, piel y de cabeza y cuello.

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) aprobó la versión inyectable como alternativa al goteo. Como muchos pacientes deben recibir el fármaco cada dos o cuatro semanas, el cambio ahorra más de un año de tiempo de tratamiento en el conjunto del sistema.

El nivolumab estimula las defensas del organismo: se une a la proteína PD-1 de los linfocitos T y evita que las células tumorales apaguen esa respuesta inmune. Así, el sistema inmunitario puede detectar y atacar al tumor.Peter Johnson, director clínico nacional de cáncer del NHS, afirmó que la inmunoterapia ya marcó un avance para muchos pacientes y que aplicarla en minutos vuelve el proceso más conveniente. También señaló que el tiempo liberado permitirá tratar a más personas y descomprimir la capacidad hospitalaria.La implementación no encarece el tratamiento.

El NHS acordó el precio con el laboratorio Bristol Myers Squibb, de modo que la inyección no cuesta más que la infusión intravenosa. Desde Cancer Research UK destacaron que este tipo de innovaciones ayuda a atender a los pacientes de forma más rápida y eficiente.

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