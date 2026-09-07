Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de septiembre de 2026 RECLAMOS DESDE PBA

Una vez más: Provincia alzó la voz el giro de fondos nacionales

Los fondos de origen nacional cayeron 2,1% real hasta agosto y las transferencias obligatorias no automáticas se redujeron 86%. La Provincia reclama recursos mientras se achican las vías de financiamiento.

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