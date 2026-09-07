Una vez más: Provincia alzó la voz el giro de fondos nacionales
Los fondos de origen nacional cayeron 2,1% real hasta agosto y las transferencias obligatorias no automáticas se redujeron 86%. La Provincia reclama recursos mientras se achican las vías de financiamiento.
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La provincia de Buenos Aires enfrenta un 2026 marcado por la pérdida real de recursos provenientes de Nación, en un escenario que excede la discusión mensual por la coparticipación y expone un deterioro acumulado de las finanzas provinciales. En los primeros ocho meses del año, los recursos de origen nacional destinados a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires cayeron 2,1% en términos reales respecto de 2025 y se mantienen 12,1% por debajo de los niveles de 2023.
El deterioro se produce, además, junto con una fuerte retracción de las transferencias obligatorias no automáticas. Los fondos que Nación envía por fuera de los mecanismos automáticos de distribución sufrieron una caída real del 86% respecto de los valores previos, hasta quedar en niveles prácticamente insignificantes. Para Buenos Aires, se trata de un golpe adicional en un esquema financiero en el que los recursos nacionales tienen un peso determinante.
El recorte adquiere una dimensión política particular en territorio bonaerense. La administración de Axel Kicillof viene reclamando al Gobierno nacional el pago de fondos que considera adeudados y cuestiona el retiro de Nación de distintas áreas de financiamiento. Con menos transferencias y una menor disponibilidad de recursos nacionales, la Provincia queda con menos margen para sostener políticas y obras que históricamente contaban con algún nivel de asistencia federal.
Los números de agosto permiten observar cómo se expresa ese deterioro en la distribución entre jurisdicciones. Según el informe de CEPA, los Recursos de Origen Nacional enviados a Buenos Aires cayeron 0,4% real interanual, mientras que la Coparticipación Federal de Impuestos retrocedió 0,1%. En el conjunto de las provincias, en cambio, los RON prácticamente no variaron y la coparticipación mostró una leve mejora de 0,1%.
La situación tampoco es homogénea entre las jurisdicciones. En agosto, 13 provincias registraron bajas reales en los recursos de origen nacional, mientras otras 11 tuvieron incrementos. Buenos Aires quedó entre las que perdieron recursos, aunque las mayores caídas correspondieron a Misiones, Formosa, Corrientes, Chaco y Entre Ríos. En el extremo opuesto se ubicaron varias provincias patagónicas.
A la pérdida de fondos se suma un problema tributario que impacta directamente sobre la masa coparticipable. En agosto, la recaudación del IVA cayó 5% real interanual, acumulando diez meses consecutivos de retroceso. El dato refleja la debilidad del consumo y del mercado interno y tiene impacto directo sobre las provincias, que reciben una porción de esos recursos a través del sistema de coparticipación. Ganancias, en cambio, creció 9% real, aunque el informe atribuye buena parte de esa mejora a cambios en los plazos establecidos por ARCA.
Así, para Buenos Aires, el problema no se limita a una caída puntual de la coparticipación, sino a un proceso más amplio de pérdida de recursos nacionales y reducción de las transferencias complementarias. El Gobierno bonaerense queda frente a un escenario de mayor presión sobre sus cuentas y con una disputa fiscal cada vez más marcada con Nación, mientras el Ejecutivo nacional sostiene un esquema en el que las provincias reciben menos fondos y cuentan con menos herramientas de financiamiento federal.