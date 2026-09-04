De la Embajada China a las internas libertarias: la semana política en redes

Una empresa estatal china estaba construyendo una mega-instalación hidroeléctrica junto a un glaciar en la frontera con Nepal y los típicos fallos de la organización estatal de la actividad industrial llevaron al mayor colapso de una construcción civil que se tenga registro.… pic.twitter.com/BQFpYcdv3U — Juan Doe (@jdoedoe101101) August 30, 2026

🇨🇳Declaración de Portavoz de la Embajada China en Argentina pic.twitter.com/hwciHJIXCo — Embajada de China en Argentina (@ChinaEmbArg) September 1, 2026

AHORA!!

ANDRÉS RODRÍGUEZ NOS CRITICA, PERO YO LE PROPONGO QUE FIJEMOS UN PARO CONJUNTO EN TODA LA ADMINISTRACIÓN!!



DESDE ATE LE PEDIMOS QUE REFLEXIONE Y SE SUME A LA PELEA!!



Si se decidiera a pelear, tal vez los RESULTADOS que se obtengan en la PARITARIA sean bastante… pic.twitter.com/6SkwEpIA7i — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) September 1, 2026

@lilialemoine no hables de merca. Primero la adicción es un tema de salud mental, que miles de argentinos sufren. Segundo, Espert, Villaverde y los que faltan se financiaron a costa de arruinar pibes. Tercero hoy el estado en todos sus niveles no brinda herramientas para tratar… — Leila Gianni (@Leigianni) September 2, 2026

Si hay foto, hay video. La cjal de Pareja Lorena Ramos vendiendo las boletas del 2023. pic.twitter.com/6dJ15tzFWw — Leila Gianni (@Leigianni) September 3, 2026

Otra truchada más de @JMilei le descubrí cómo su Secretaria de Ciencia compró su doctorado en IA sin estudiar y se “recibió” en 8 días hábiles. Acá las pruebas te las muestro👇🏻 ya está en la Justicia. Presidente, el que las hace las paga?.. #truchos #aguanteelCONICET #ladrones pic.twitter.com/7iBjNuZNCO — Marcela Pagano (@Marcelampagano) September 2, 2026