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De la Embajada China a las internas libertarias: la semana política en redes

Un problema diplomático internacional, batallas sindicales, exilios y cruces, acusaciones y críticas fueron las postales que dejaron las redes durante la primera semana de septiembre.

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La primera semana de septiembre, en clave primaveral, levantó un poco las bajas temperaturas que dejó agosto y nos dio un panorama de varias polémicas digitales dentro del variopinto ecosistema político provincial y nacional.

Excelentes relaciones diplomáticas

Tras la trágica riada en Nepal que se cobró miles de vidas, Juan Carreira, director de Comunicación Digital del gobierno de Milei, se expresó a través de su perfil de X y acusó al Partido Comunista Chino del desastre natural. "El comunismo mata. El Partido Comunista vestida de "empresario" mata", aseguró el funcionario libertario.
 

Lejos de quedar olvidado en el feed hipervolátil de hoy en día, la insólita acusación tuvo respuesta diplomática oficial por parte de la Embajada China en Argentina. En el comunicado, la Embajada asegura que Carreira estuvo "movido por prejuicios ideológicos sesgados" y que "difundió maliciosamente rumores para difamar al Partido Comunista Chino". 
 

Por si fuera poco, el gobierno de China convocó de urgencia al embajador argentino de ese país para presentar una "fuerte queja" a la gestión de Milei por los comentarios de Carreira. Además, desde la Cámara de Diputados de la Nación, Esteban Paulón aseguró que el funcionario debería expresar una rectificación pública por sus dichos.

Pulseada gremial 

El histórico conflicto entre ATE y UPCN sumó un nuevo capítulo tras el último acuerdo salarial para los estatales. El Gobierno decidió otorgar aumentos del 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, además de un bono de $80.000 en diciembre. UPCN aceptó el esquema y ATE volvió a expresar su rechazo.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, cruzó a Andrés Rodriguez por acatar el acuerdo. Por su parte, el conductor de UPCN aseguró que "si el señor Aguiar tiene tanto combate en su haber, que consiga salarios mejores, porque hasta ahora no consiguió nada".
 

Aguiar apostó a una posible reconciliación, ya que desde su perfil de X, el dirigente gremial propuso realizar un paro "en conjunto", pidiendole "reflexión" a Rodriguez. Sin embargo, también aseguró que el dirigente de UPCN "tiene miedo de perder todos sus privilegios" y que sabe que "cuando caiga Milei, Rodríguez también va a caer y será su derrumbe definitivo". Por suerte corren tranquilas las aguas del sindicalismo nacional.

Primeros pasos como "opositora"

La flamante "exiliada" de La Libertad Avanza, Leila Gianni, comenzó su nuevo camino como "opositora" con un cruce con Lillia Lemoine, férrea defensora de la gestión de Javier Milei.

En su tuit original, polémico como de costumbre, Lemoine aseguró que políticos "peronkukas" compran voluntades con "merca". Serena acusación a la cual Gianni respondió desafiante: "Espert, Villaverde y los que faltan se financiaron a costa de arruinar pibes", haciendo mención de figuras, cuanto menos polémicas, vinculadas al espacio libertario.
 

Como si fuera poco, la ex-libertaria matancera también acusó a la concejal Lorena Ramos, vinculada a Sebastián Pareja, de vender las boletas sobrantes de la elección de 2023, adjudicando un video en sus redes sociales como prueba del "delito". Una que se la tenía guardada en el baúl para cuando surgiera la ocasión.
 

Doctorado "express"

La periodista y diputada nacional por Coherencia, Marcela Pagano, cruzó a Adriana Baravalle, recientemente designada como cabeza de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y puso en duda la validez de su doctorado en Inteligencia Artificial. Las pruebas fueron publicadas en un video de siete minutos subido a su perfil.
 

En su video, Pagano aseguró que ella misma consiguió un supuesto doctorado en IA en ocho días y por la módica suma de 400 dólares, emulando el título obtenido por Baravalle. La funcionaria fue tajante al respecto: “no rendí ningún examen, ni hice ninguna tesis, ni escribí ningún tipo de artículo. No hice más que whatsapear con una persona a la que le iba respondiendo un cuestionario muy básico y a prueba de bobos”, afirmó.

Desde este portal no somos expertos en diseño web, pero haciendo un poco de investigación express (como el doctorado de Baravalle), pudimos ver una página de "360Analytics", empresa que, fundada por la secretaria de Innovación, ofrecía soluciones con Inteligencia Artificial.

Usamos el pretérito porque la misma ya fue dada de baja y creemos tener una leve sospecha de por qué: el diseño de la misma no comunicaba el perfil de alguien experto en cuestiones digitales, necesariamente. Por cositas así, podemos darle al menos el beneficio de la duda a la denuncia de Pagano.

De la Embajada China a las internas libertarias: la semana política en redes

Las tensiones nacionales por Malvinas

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, expuso su parecer sobre las declaraciones que Javier Milei realizó en cadena nacional el pasado jueves, donde anunció un decreto y un proyecto de ley frente al avance británico sobre los recursos offshore del archipiélago. 

La mano derecha de Kicillof tildó al mandatario como "fan de Thatcher" y aseguró que tardó 297 días en "hacer cumplir la ley". En ese sentido, fue tajante por la tardanza de la decisión de la gestión libertaria. "Habrá que preguntarse por qué dejó pasar tanto tiempo mientras avanzaba un proyecto destinado a saquear nuestros recursos", indicó.
 

Bianco también cuestionó los posicionamientos geopolíticos de Milei: "¿Será porque durante su gobierno se dedicó a expresar su admiración por Margaret Thatcher, recibir a Boris Johnson en la Casa Rosada, firmar el pacto Mondino-Lammy para cooperar con la potencia ocupante y aliarse incondicionalmente con Netanyahu?", aseveró.
 

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