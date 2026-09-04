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NOTA DE TAPA

Garciarena: "Hay una atomización en la política que complica hacer consensos"

Los posibles cambios de cara a las elecciones del 2027 ponen a prueba otra vez al Gobernador. La oposición espera señales del Ejecutivo ante una discusión que no avanza.

Garciarena:
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La Unión Cívica Radical orgánica, representada en la Cámara de Diputados por la bancada UCR + Cambio Federal, espera que el Foro de Intendentes se pronuncie acerca de las reelecciones. Esa resolución pondrá blanco sobre negro en un espacio donde hay posturas disímiles entre los propios alcaldes, aunque ninguno sale a decir públicamente que las quiere. El presidente del bloque, Diego Garciarena, se ha pronunciado en más de una oportunidad en contra de un nuevo cambio.

“Mi opinión personal, porque no hay todavía opinión institucional del partido ni del Foro de Intendentes, es que las reelecciones son negativas por dos motivos. Primero, el motivo de la oportunidad política. Me da la sensación que es absolutamente inoportuno, en un contexto de crisis de la microeconomía, de una inseguridad galopante, de falta de atención de IOMA y de la salud pública en la Provincia, de la educación pública caída a pedazos, ponernos a discutir un problema de 80 dirigentes políticos. Me parece un disparate inoportuno”, le dijo a La Tecla.

“También, desde el fondo de la cuestión, uno de los principios de la forma republicana de gobierno es la periodicidad en las funciones, y sobre todo en los cargos ejecutivos. Por eso el presidente y el gobernador pueden estar ocho años, se van y después puede volver. Los intendentes tienen que estar ocho años, irse y, si fueron tan buenos intendentes, van a volver a ser elegidos cuatro años después”, completó.

Para Garciarena, “una reforma política debe hacerse por consenso. Y hoy noto una atomización en los bloques, en la política en general, que hace complicado hacer consensos mayoritarios, grandes y cómodos, como para que una reforma política tienda a perdurar”.

Sobre otros aspectos de la reforma opina que “la boleta única es un buen instrumento, lo demostró el año pasado. El desdoblamiento fue una buena experiencia porque permite discutir temas provinciales y locales, diferenciados de los temas nacionales, y nos parece que mantener la PASO o un mecanismo de elección democrática de los candidatos es indispensable. La eliminación de la PASO puede generar la vuelta a un pasado donde el dueño de la lapicera armaba la vista como quería, y eso no es un aporte a la democracia”.

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