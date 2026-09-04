Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de septiembre de 2026 NOTA DE TAPA

Garciarena: "Hay una atomización en la política que complica hacer consensos"

Los posibles cambios de cara a las elecciones del 2027 ponen a prueba otra vez al Gobernador. La oposición espera señales del Ejecutivo ante una discusión que no avanza.

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