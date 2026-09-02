Volver | La Tecla Nacionales 2 de septiembre de 2026 LA TECLA PATAGONIA

El kicillofismo hace pie en Chubut: Bianco se reunió con Bowen para consolidar el armado

El intendente de Dolavon y referente de Chubut Futuro recibió al ministro bonaerense, uno de los principales dirigentes del MDF. La reunión se da en el marco del acuerdo alcanzado con Juan Pablo Luque para avanzar hacia una propuesta común en Chubut.

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