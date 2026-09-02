El kicillofismo hace pie en Chubut: Bianco se reunió con Bowen para consolidar el armado
El intendente de Dolavon y referente de Chubut Futuro recibió al ministro bonaerense, uno de los principales dirigentes del MDF. La reunión se da en el marco del acuerdo alcanzado con Juan Pablo Luque para avanzar hacia una propuesta común en Chubut.
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(Vía La Tecla Patagonia) Dante Bowen, intendente de Dolavon (Chubut), profundizó sus vínculos con el espacio político que conduce el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Hoy mantuvo una reunión con Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y uno de los principales dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro, en un nuevo movimiento dentro de la construcción que el jefe comunal viene desarrollando con la mirada puesta en las elecciones de 2027.
El encuentro tuvo como eje el escenario político nacional y la organización territorial de Chubut Futuro, el espacio que Bowen busca consolidar en distintas regiones de la provincia. La conversación se produjo mientras el dirigente chubutense avanza también en un entendimiento con otros sectores del peronismo provincial, particularmente con el diputado nacional Juan Pablo Luque.
Bowen y Luque acordaron recientemente trabajar en conjunto para evitar una interna que fragmente al peronismo chubutense y avanzar en la elaboración de un proyecto común. Ambos dirigentes plantearon que las candidaturas deberán quedar para una instancia posterior y que el primer objetivo es construir una estructura capaz de competir en 2027 frente al oficialismo de Ignacio Torres.
En ese esquema, el contacto con Bianco incorpora una dimensión nacional a la estrategia de Bowen. El ministro bonaerense es uno de los dirigentes de mayor confianza de Kicillof y tiene un rol central dentro del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que el gobernador de Buenos Aires viene impulsando como parte de su construcción política.
Durante la reunión, Bowen planteó la necesidad de desarrollar una alternativa provincial asentada en el territorio, con equipos de gestión y una agenda propia. La intención, según transmitió, es que esa construcción pueda articular al mismo tiempo con un espacio nacional que incorpore una mirada federal.
“Estamos construyendo desde Chubut, pueblo por pueblo y ciudad por ciudad, con una lógica de abajo hacia arriba”, sostuvo Bowen después del encuentro. El intendente remarcó que pretende que el espacio tenga una propuesta concreta para gobernar la provincia y, a la vez, participación en la discusión política nacional.
La construcción territorial es uno de los puntos sobre los que Bowen viene poniendo el foco. Según señaló, Chubut Futuro avanzó durante los últimos meses en distintas localidades de la Costa, el Valle, la Meseta, la Cordillera y el sur provincial, con la incorporación de referentes locales.
Producción, energía, trabajo y desarrollo aparecen como algunos de los ejes que el espacio busca instalar en esa recorrida provincial. La estrategia apunta a superar una construcción limitada a una localidad o sector y presentar una propuesta con presencia en las diferentes regiones de Chubut.
El acercamiento con el espacio de Kicillof también tiene una lectura vinculada con la discusión federal. Bowen sostuvo que las provincias patagónicas deberían tener mayor participación en una eventual alternativa nacional hacia 2027 y puso el acento en el peso económico de la región por su producción energética, hidrocarburífera, pesquera y minera.
“Queremos que Chubut vuelva a sentarse en la mesa donde se toman las decisiones nacionales”, planteó el intendente. La definición se inscribe en una discusión que también atraviesa al peronismo de otras provincias: cómo construir una alternativa nacional sin que el armado quede concentrado exclusivamente en Buenos Aires.
En Chubut, mientras tanto, el escenario del peronismo comienza a ordenarse alrededor de distintos movimientos. El acuerdo entre Bowen y Luque abrió una instancia de coordinación entre dos sectores que hasta hace poco transitaban caminos separados, mientras otros dirigentes todavía deben definir si se incorporarán a ese proceso.
La eventual incorporación de sectores sindicales y de dirigentes provenientes de otros espacios opositores también aparece como una posibilidad dentro de una construcción que todavía está en desarrollo. La prioridad declarada por Bowen y Luque es ampliar la base territorial antes de discutir quién encabezará la boleta.