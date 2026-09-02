Endeudamiento: seis de cada diez hogares tienen deudas y usan créditos para alimentos
Un informe del Instituto Periferias relevó a más de 4.700 personas de barrios populares de todo el país y expuso el deterioro de los ingresos, el avance de la deuda y las dificultades para cubrir las necesidades básicas.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
El endeudamiento dejó de ser una herramienta utilizada para afrontar una compra puntual o una emergencia y pasó a convertirse, para una parte importante de los hogares argentinos, en un mecanismo para sostener los gastos cotidianos. Esa es una de las principales conclusiones que surge del primer informe sobre endeudamiento del Instituto Periferias, elaborado a partir de una encuesta realizada durante agosto de 2026.
El estudio, que alcanzó a 4.742 personas mayores de 18 años residentes en barrios populares de todo el país, muestra un escenario marcado por la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para cubrir los gastos esenciales. En ese contexto, el 61,8% de los encuestados aseguró tener actualmente algún tipo de deuda financiera.
El dato adquiere mayor dimensión al observar la situación de los ingresos. Según el relevamiento, el 75,4% de los hogares no alcanza a cubrir los gastos mínimos, mientras que apenas el 10,8% considera que sus ingresos son suficientes para afrontar las necesidades básicas.
De la tarjeta al préstamo informal
El endeudamiento presenta múltiples formas y no se limita al sistema financiero tradicional. Las tarjetas de crédito aparecen como el mecanismo más utilizado: el 44,8% mencionó este tipo de deuda.
Detrás aparecen los préstamos solicitados a familiares o amigos, con el 31,9%; los créditos obtenidos de personas particulares, con el 27,3%; y los préstamos gestionados a través de aplicaciones, que alcanzan al 23,9% de los casos.
También aparecen las deudas vinculadas al pago de servicios, mencionadas por el 21,9%, y los préstamos informales con usureros o particulares, que alcanzan al 11,6%.
La variedad de mecanismos utilizados refleja, de acuerdo con el informe, una transformación en la relación de las familias con el crédito. La deuda ya no estaría asociada exclusivamente a la adquisición de bienes de mayor valor, sino que comienza a utilizarse para cubrir gastos básicos de la vida diaria.
Endeudarse para comer
Uno de los datos más sensibles del relevamiento aparece cuando se cruza el endeudamiento con la alimentación. El 59,8% de las personas consultadas afirmó que tuvo que pedir dinero prestado o endeudarse para poder comprar comida.
De esta manera, el crédito aparece como una herramienta para resolver una necesidad inmediata: llenar la mesa familiar.
El deterioro de los ingresos también queda reflejado en el acceso a los alimentos. El 73,4% manifestó que no pudo consumir alimentos saludables y nutritivos, mientras que el 53,8% señaló que en algún momento su hogar se quedó directamente sin alimentos.
El informe también advierte sobre el impacto emocional de este escenario. El 58,2% de los encuestados manifestó sentir ansiedad o tristeza por la situación económica y alimentaria de manera frecuente o siempre.
Una deuda que se vuelve permanente
Para el Instituto Periferias, los datos permiten identificar un cambio en el patrón de endeudamiento. La deuda deja de funcionar como una solución excepcional frente a un gasto extraordinario y empieza a convertirse en una herramienta recurrente para sostener el consumo básico.
En las conclusiones del informe se plantea que la crisis de deuda está estrechamente vinculada con la crisis de los ingresos bajos. En ese sentido, el endeudamiento aparece como consecuencia de la imposibilidad de cubrir las necesidades elementales con los recursos provenientes del trabajo y otras fuentes de ingreso.
El relevamiento también pone el foco en el deterioro laboral: el 49,4% indicó que él o algún integrante de su hogar sufrió la pérdida de su principal trabajo.
Así, el cuadro que surge del estudio combina caída o insuficiencia de ingresos, pérdida de empleo, dificultades para acceder a alimentos y una creciente dependencia del crédito.
El diagnóstico del Instituto Periferias es contundente: la deuda dejó de ser una excepción y pasó a formar parte de la economía cotidiana de millones de hogares. En los sectores populares, el crédito ya no aparece solamente como una herramienta para consumir, sino como un recurso para intentar llegar a fin de mes.