Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de septiembre de 2026 ECONOMÍA FAMILIAR

Endeudamiento: seis de cada diez hogares tienen deudas y usan créditos para alimentos

Un informe del Instituto Periferias relevó a más de 4.700 personas de barrios populares de todo el país y expuso el deterioro de los ingresos, el avance de la deuda y las dificultades para cubrir las necesidades básicas.

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