Milei dijo que, si no lo reeligen, la Argentina se suicida

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El presidente de la Nación, Javier Milei, dijo hoy que no reelegirlo el año que viene sería un suicidio para la sociedad argentina.
“Si no ganamos, es porque como sociedad estamos decidiendo suicidarnos”, lanzó Milei durante el discurso que pronunció para ponerle el broche de cierre al encuentro “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso.
Durante su alocución, el mandatario reiteró que su gobierno se mantendrá firme en la orientación de sus políticas y que, en particular, “no negociará la política monetaria”.
“Muchas personas, a la luz del año electoral que se viene (y lo hacen con buena intención, queriendo que se asegure la reelección), piden flexibilizar la política monetaria y fiscal”, dijo Milei durante el evento, que tuvo lugar en el hotel Sheraton del barrio porteño de Retiro. “La respuesta es: nosotros no vamos a hacer eso, no vamos a flexibilizar. Nuestra política fiscal no se negocia, y tampoco la monetaria, porque no vamos a parar hasta terminar de derrotar la inflación. Al populismo no se le gana haciendo populismo”.
Eso sí: remarcó que hará falta mostrar resultados para que la gente vuelva a elegir su proyecto.
“Si nosotros no mostramos resultados, se hace difícil acompañar”, admitió Milei. Pero fue optimista. “Yo confío en los argentinos y creo que vamos a ganar”, dijo.
“Se necesita la batalla cultural, se necesita el músculo político y la gestión al momento de llegar al poder, porque si no tenemos resultados, también estamos en problemas. Uno de los desafíos más grandes al que uno se enfrenta es que tiene que llevar las ideas a las elecciones y lograr resultados, sabiendo que además nosotros no jugamos con toda la caja de herramientas. Y yo no reniego de eso, me siento orgulloso de no jugar con toda la caja de herramientas, porque parte de esa caja es moralmente despreciable. Nosotros no vamos a violentar el derecho a la vida, la libertad ni la propiedad privada”, agregó.