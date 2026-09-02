Volver | La Tecla Nacionales 2 de septiembre de 2026 POLÉMICO

Milei dijo que, si no lo reeligen, la Argentina se suicida

“Si no ganamos, es porque, como sociedad, estamos decidiendo suicidarnos”, expresó el Presidente en su discurso de cierre del encuentro “Vientos de Cambio”.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.