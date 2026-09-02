Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de septiembre de 2026 NO PARAN

La Justicia rechazó intento de ex intendente PRO para frenar juicio por malversación

Tras ser procesado, la defensa del ex jefe comunal de Pilar, Nicolás Ducoté, había pedido suspender el juicio oral en su contra, pero el recurso fue negado por la Cámara de Casación.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.