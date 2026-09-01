Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de septiembre de 2026 LA PERLA

Protesta por despidos masivos en una panificadora de Tres de Febrero

Treinta trabajadores de la planta de Ciudadela fueron desvinculados en el lapso de un mes. Denunciaron atraso en el pago de salarios y aguinaldos y que no les abonaron la indemnización. Se manifestaron frente al edificio para reclamar.

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