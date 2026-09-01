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Martes, 1 septiembre 2026
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LA PERLA

Protesta por despidos masivos en una panificadora de Tres de Febrero

Treinta trabajadores de la planta de Ciudadela fueron desvinculados en el lapso de un mes. Denunciaron atraso en el pago de salarios y aguinaldos y que no les abonaron la indemnización. Se manifestaron frente al edificio para reclamar.

Protesta por despidos masivos en una panificadora de Tres de Febrero
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La crisis económica volvió a producir despidos masivos en la provincia de Buenos Aires, en este caso en Ciudadela, partido de Tres de Febrero, donde una treintena de trabajadores de la panificadora La Perla fueron desvinculados y montaron una protesta a las puertas de la planta para reclamar que les paguen la indemnización correspondiente.

En la panificadora hubo dos tandas de despidos, de 15 personas cada una, en el lapso de un mes, y los empleados que echaron se quejan de que no les abonaron la compensación correspondiente. Por eso se manifestaron en la entrada de la fábrica para protestar.

Los testimonios de los despedidos coinciden en que la empresa venía pagando los sueldos con atraso y que el aguinaldo se abonó en cuotas y en efectivo en lugar de por transferencia, como es la práctica habitual. También dijeron que se rumorea que habría más despidos próximamente.

Además, las cesantías se dieron sin aviso previo: simplemente el personal de seguridad no los dejó entrar cuando se presentaron, como siempre, en sus lugares de trabajo, afirmaron.

“Yo no vengo a reclamar que me reincorporen. Quiero mi indemnización. Quiero que me paguen lo que me corresponde por los 14 años que trabajé en la empresa”, dijo Cristian, un empleado que trabajaba en el horno de la panificadora, y que era uno de los de mayor antigüedad.
 

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