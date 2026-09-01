Intento fallido: el kicillofismo no consiguió mayoría para avanzar con los proyectos de Salud del Ejecutivo
Esta mañana se reunió la comisión de Salud Pública de la Cámara Alta, que preside el peronista Pedro Borgini. Sin embargo, el axelismo no pudo reunir los votos para dar despacho y que pueda debatirse en el recinto. La interna, otra vez, demoró una resolución favorable para el oficialismo.
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Luego de la visita del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, para presentar los proyectos sanitarios que quiere impulsar el gobernador Axel Kicillof, este martes comenzó en el Senado bonaerense el tratamiento en comisiones de los mismos.
Sin embargo, la comisión de Salud Pública, que preside el kicillofista, Pedro Borgini decidió pasar a estudio ambas iniciativas del Ejecutivo, al no contar con el número de manos suficientes para emitir despacho favorable y ponerlos en situación de ser debatidos en el recinto.
A pesar de tener mayoría peronista, las tensiones internas volvieron a imponerse, sumado al rechazo de los representantes de la oposición, haciendo naufragar el intento por darles luz verde.
El proyecto de la empresa de medicamentos apunta a que la Provincia tenga capacidad propia para investigar, desarrollar y producir remedios, vacunas e insumos médicos. El proyecto también contempla la adquisición de materias primas y la comercialización de lo producido, con el objetivo de reducir la dependencia de proveedores privados y mejorar las condiciones de compra del Estado bonaerense.
El Centro de Industria funcionaría como una empresa, pero con el Estado provincial como accionista principal y bajo la órbita del Ministerio de Salud.
Por su parte, el Sistema Integrado de Salud propone avanzar hacia un sistema sanitario integrado, con articulación entre hospitales públicos, clínicas privadas, obras sociales, municipios y trabajadores. La iniciativa busca reducir la fragmentación del sistema y establece mecanismos de coordinación bajo la rectoría del Estado provincial, entre ellos el Consejo de Salud de la Provincia y mesas permanentes con financiadores.
Esta iniciativa permitirá que todos los establecimientos de salud (independientemente del subsector o la jurisdicción) puedan compartir información de manera segura mediante sistemas informáticos compatibles.
Una arista decisiva es que la oposición manifestó su rechazo a las dos iniciativas. Cuando Kreplak fue al Senado, no solamente se llevó la negativa, sino que también realizaron fuertes cuestionamientos por el funcionamiento de IOMA.
En ese sentido, el presidente del bloque libertario en el Senado, Carlos Curestis, manifestó: “Fue muy penoso, porque no lo pudimos aprovechar. Vino a hablar solamente de dos proyectos. No quiso tratar un tema tan importante como el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), dando a entender que la culpa la tiene el PAMI, porque sobrecarga al IOMA, cuando todos sabemos que es mentira: sabemos que a los prestadores, a los médicos, a las clínicas privadas, el IOMA no les está pagando, y no quiso dar ninguna respuesta sobre ese tema”.
“La verdad que para nosotros es lamentable, porque realmente teníamos muchísimas preguntas”, apuntó el legislador. “No es casualidad que mientras el ministro daba un monólogo dentro del Senado, afuera hubiera bonaerenses reclamando por la salud y familias acampando en IOMA. Esa es la realidad que el Gobierno no puede seguir ignorando”.
Según pudo saber La Tecla.info, el ministro Kreplak se reunirá el próximo jueves con la Federación de Clínicas de la provincia de Buenos Aires (Fecliba) y la Asociación de Clínicas del territorio bonaerense, entidades que realizarán algunos planteos a las iniciativas del Ejecutivo.