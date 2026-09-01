Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de septiembre de 2026 LEGISLATURA

Intento fallido: el kicillofismo no consiguió mayoría para avanzar con los proyectos de Salud del Ejecutivo

Esta mañana se reunió la comisión de Salud Pública de la Cámara Alta, que preside el peronista Pedro Borgini. Sin embargo, el axelismo no pudo reunir los votos para dar despacho y que pueda debatirse en el recinto. La interna, otra vez, demoró una resolución favorable para el oficialismo.

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