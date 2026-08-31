Volver | La Tecla Municipios 31 de agosto de 2026 SINERGIA

Dos intendentes cruzan la grieta para hacer una obra juntos

El massista Sciaini y Ramiro Egüen, que rompió con LLA para montarse en su propia fuerza vecinalista, le pedirán a la Provincia una máquina para profundizar un canal y evitar inundaciones en el campo.

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