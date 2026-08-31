Dos intendentes cruzan la grieta para hacer una obra juntos

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Dos intendentes del interior bonaerense pertenecientes a fuerzas políticas disímiles decidieron juntarse con un objetivo común: realizar una obra que permita evitar anegamientos en los campos.
Se trata del massista Maximiliano Sciaini, alcalde de Roque Pérez, y de Ramiro Egüen, de Veinticinco de Mayo, que revistó en Generación para un Encuentro Nacional (GEN) antes de da el salto a La Libertad Avanza (LLA) y el año pasado decidió abrirse y sustentar su proyecto en su propio partido vecinal.
Sciaini y Egüen recorrieron un sector del canal Las Mellizas que corre por el paraje Forastieri, para constatar con sus propios ojos un problema planteado por los productores rurales: el curso de agua tiende a desbordarse cuando llueve mucho y sus campos se inundan.
Hace ya nueve meses, la Provincia envió dos máquinas para realizar tareas de limpieza y profundización del canal, pero no alcanzó. Por eso, ahora, Sciaini y Egüen unirán fuerzas para hacer un reclamo conjunto por el envío de una nueva máquina que les permita acentuar el trabajo y evitar los desbordes.
Si bien las máquinas son provistas por la Secretaría de Recursos Hídricos bonaerense, son los municipios los encargados de realizar el mantenimiento y gestión del canal, que corre por ambos distritos. Por eso buscan pedirle a la Provincia que envíe la maquinaria para poder continuar.