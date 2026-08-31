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Lunes, 31 agosto 2026
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PELIGRAN 30 EMPLEOS

Advierten que está por cerrar una fábrica de calzado en Las Flores

Coopershoes, que ya había concretado un despido masivo hace dos semanas y se quedó con sólo 30 empleados, bajaría definitivamente la persiana, según el gremio. Sería otro golpe al distrito luego del cierre de Will Der.

Advierten que está por cerrar una fábrica de calzado en Las Flores
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Una emblemática fábrica de calzado radicada en el municipio bonaerense de Las Flores está a punto de cerrar definitivamente, dejando en la calle a sus últimos treinta empleados, advirtió hoy el gremio del sector.

En efecto, a semanas del despido masivo concretado por Coopershoes, la empresa en cuestión, desde la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA) difundieron un comunicado en el que afirman que los 30 trabajadores que aún cumplen funciones en la planta también quedarán en la calle, porque bajará la persiana.

Coopershoes viene de crisis en crisis desde hace más de dos años. En los primeros meses del gobierno de Javer Milei se desprendó de 40 empleados. A principios del año siguiente hubo otro despido masivo. Y a principios de este mes desvinculó a una decena de trabajadores más, quedándose con 30.

UTICRA, de capitales brasileños, advirtió que “la crisis de la industria del calzado está provocando el inminente cierre de la firma”, y consideró que la situación “es otra muestra lamentable del resultado que genera el actual plan económico del gobierno libertario, instrumentando políticas que atacan la industria nacional, haciendo crecer la desocupación y la precarización laboral”.

Todo esto se da “en un contexto de aranceles liberados para la importación de productos desde el extranjero, que incluso parecen haber llegado a su techo, ya que la crisis del mercado interno y la brutal caída del consumo y del poder adquisitivo en los salarios, está ocasionando un continuo retroceso en la actividad económica, con terribles consecuencias sociales”, advirtió el sindicato del calzado.

El cierre de Coopershoes sería un nuevo golpe a la industria de Las Flores, donde hace tres semanas Will Der, otra fábrica de calzado, cerró la planta que tenía en el distrito y también la de Pacheco, en Tigre.
 

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