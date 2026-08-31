El emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi: “Te merecías esta historia y mucho más”
La esposa del capitán argentino compartió el video que el propio futbolista publicó para anunciar su adiós a la Albiceleste y le dedicó unas sentidas palabras después de más de dos décadas de historia con la camiseta nacional.
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La decisión de Lionel Messi de ponerle punto final a su carrera con la Selección argentina generó una ola de emoción entre los hinchas y también dentro de su círculo más cercano. Entre los mensajes que aparecieron tras el anuncio, uno de los más esperados fue el de Antonela Roccuzzo.
La rosarina utilizó su cuenta de Instagram para compartir el video publicado por Messi, en el que el capitán repasó buena parte de su recorrido con la camiseta argentina, desde sus primeros pasos hasta la consagración en el Mundial de Qatar 2022.
Junto a las imágenes, Antonela le dedicó unas breves pero contundentes palabras a su esposo: “Qué orgullo haber estado al lado tuyo en este camino y verte cumplir todos tus sueños. Te merecías esta historia y mucho más. Te amamos infinito”.
El mensaje resumió el acompañamiento de Roccuzzo durante una trayectoria que tuvo momentos de enorme alegría, pero también etapas de frustración y críticas. Desde las finales perdidas hasta la conquista de la Copa América y el Mundial, la familia del futbolista estuvo presente en buena parte de ese recorrido.
Messi confirmó este lunes su retiro de la Selección luego de más de 20 años defendiendo la camiseta argentina. La decisión llegó después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026 y tras un período de reflexión que, según explicó el propio futbolista, terminó de convencerlo de que era momento de cerrar una etapa.
“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”, expresó el capitán en su despedida. Además, reconoció el desgaste acumulado y destacó la aparición de nuevas generaciones que, según su mirada, merecen ocupar un lugar en el seleccionado.
Durante su ciclo con la Albiceleste, Messi disputó 207 partidos y convirtió 125 goles, registros que lo ubican como el futbolista con más presencias y el máximo goleador de la historia del seleccionado argentino.
El rosarino se despide de la Selección con dos Copas América, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y una trayectoria que transformó definitivamente su vínculo con el público argentino. Y en ese cierre de una historia que durante años pareció destinada a quedar inconclusa, Antonela eligió acompañarlo con un mensaje sencillo, íntimo y contundente: “Te amamos infinito”.