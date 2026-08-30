Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de agosto de 2026 EN SAN VICENTE

La Liga de intendentes amplía su juego y pone el foco en los “sin tierra”

El espacio que reúne a intendentes peronistas comenzó a tender puentes con dirigentes que aspiran a recuperar municipios de la Tercera Sección en 2027.

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