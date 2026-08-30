La Liga de intendentes amplía su juego y pone el foco en los “sin tierra”

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En la Quinta 17 de Octubre, el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, y su par de Ezeiza, Gastón Granados, recibieron a dirigentes y militantes del peronismo en un encuentro que el espacio presentó como una señal de diálogo y unidad de cara a 2027. El predio, un sitio histórico vinculado a Juan Domingo Perón, volvió a convertirse así en escenario de reuniones políticas y de un armado que busca ganar volumen territorial.
La convocatoria se inscribe en el proceso de construcción de la Liga de Intendentes Peronistas, un espacio que reúne a jefes comunales del conurbano, la costa y el interior bonaerense. Entre sus principales referentes aparecen Mantegazza, Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), Federico Achával (Pilar), Gastón Granados (Ezeiza) y Marisa Fassi (Cañuelas).
La Liga pretende consolidarse como una suerte de “cuarta pata” del peronismo bonaerense, con perfil municipalista, peso territorial y capacidad para intervenir en las disputas internas. El objetivo es construir un espacio con autonomía y, al mismo tiempo, capacidad de diálogo con los distintos sectores del PJ, entre ellos el kicillofismo, La Cámpora y el Frente Renovador.
En ese marco, según trascendió, los intendentes mantuvieron un encuentro con dirigentes “sin tierra” de la Tercera Sección Electoral. Se trata de referentes peronistas que no gobiernan sus municipios, pero que buscan posicionarse para integrar listas o disputar el poder local en 2027.
En la mesa habrían participado dirigentes con aspiraciones en distritos como Berisso, Brandsen, Presidente Perón, Esteban Echeverría, Magdalena y Lobos. El objetivo sería comenzar a tender puentes con dirigentes que cuentan con estructura territorial y buscan recuperar o disputar gobiernos municipales.
La Tercera Sección aparece como un territorio estratégico para esa construcción. La región combina municipios del conurbano sur, el cinturón platense y localidades del interior cercano, con realidades políticas muy diferentes: intendencias peronistas consolidadas, distritos donde el espacio perdió terreno y otros en los que la disputa interna se concentra en el armado de listas legislativas.
La recepción de los “sin tierra” por parte de la Liga puede leerse, en ese sentido, como un intento de ampliar su estructura más allá de los intendentes que actualmente integran el espacio. La apuesta es sumar dirigentes, construir referencias locales y llegar a 2027 con una red territorial propia, en un escenario en el que el peronismo bonaerense todavía debe ordenar sus distintas tribus y definir cómo será el reparto de poder.