Bajar la persiana: el dolor de la crisis en primera persona
Dolores Torres tenía 23 años cuando comenzó a trabajar en Clan Issime, mientras estudiaba Psicología. Casi seis décadas después, y a pocos meses de cumplir 80, decidió cerrar definitivamente la empresa que llegó a tener 129 empleados. “Se va un cachito de la identidad de todos los platenses”, lamentó.
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Hay negocios que trascienden las paredes de un local. Que se convierten en parte del paisaje de una ciudad y, con el paso de los años, también de la memoria de varias generaciones. Para muchos platenses, Clan Issime es uno de ellos.
La empresa textil que durante más de cinco décadas tuvo su fábrica en Tolosa anunció su cierre definitivo. Detrás de la decisión hay una crisis económica que Dolores Torres, su dueña, describe como “insostenible”: caída de la actividad, competencia que considera desleal, apertura de las importaciones, presión impositiva y dificultades para sostener una estructura con trabajadores registrados.
Pero detrás de esos números hay también una historia personal. Torres tenía unos 23 años cuando comenzó a involucrarse con Clan, mientras estudiaba Psicología. Lo que empezó como un proyecto que disfrutaba y al que se acercó siendo muy joven terminó convirtiéndose en una vida dedicada a la industria textil.
“Al Clan le debo muchísimo”, contó en diálogo con Desconfiados. Y recordó aquellos años en los que buscaba transformar la manera tradicional de vender ropa: retiró los mostradores, eliminó las vendedoras detrás del vidrio y permitió que los clientes pudieran tocar las prendas. Incluso incorporó música de Madonna, que por entonces daba sus primeros pasos en la escena internacional.
“Me divertía muchísimo trabajando”, recordó. Con el tiempo comprendió que aquello que había comenzado casi como un sueño personal era también una industria, con todo lo que eso implicaba para una ciudad y para un país.
El Clan llegó a emplear a 129 personas. Ahora, con el cierre, una de las principales preocupaciones de Torres pasa por el futuro de quienes trabajaron junto a ella durante años. “Son mi responsabilidad”, explicó. La empresa está intentando acompañar a sus trabajadores en la búsqueda de nuevas alternativas laborales y algunos evalúan iniciar emprendimientos propios.
Torres contó que incluso intentaron ofrecerles a algunas trabajadoras la posibilidad de continuar con un esquema cooperativo, aprovechando los locales de la empresa y los bajos alquileres. Algunas no se sintieron capacitadas para asumir ese desafío. Otras ya lograron comenzar nuevos caminos: una de sus colaboradoras, por ejemplo, abrió su propio local en City Bell.
La decisión, sin embargo, es definitiva. No habrá una reconversión digital ni una continuidad bajo otro nombre. “El Clan se cierra y se cierra en totalidad”, confirmó Torres.
A pocos meses de cumplir 80 años y con 17 nietos, la empresaria reconoce la tristeza por el final de una etapa, pero también siente que llegó el momento de desprenderse. “Me prepararon para desprenderme de esto y estoy feliz de haberlo logrado”, señaló.
Su preocupación ahora está puesta en quienes quedan atrás y en un sector industrial que, según advierte, atraviesa una situación crítica. No habla solamente de la indumentaria: menciona también al calzado, la gastronomía y hasta la industria vitivinícola.
“Un país que no tiene industria no es nada”, sostuvo Torres, que se define como “industrialista”. Para ella, el cierre de Clan Issime no es solamente el final de un comercio histórico de La Plata. Es también el cierre de una parte de su propia vida y, en cierta forma, de una postal que acompañó a varias generaciones de platenses.