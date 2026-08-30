El puerto marplatense enciende las alarmas por la caída del empleo
Desde el SUPA alertaron por la caída de la actividad en el Puerto de Mar del Plata y señalaron que solo 300 de los casi 800 estibadores tienen trabajo. Además, advirtieron que más de un centenar de familias ya necesitan asistencia alimentaria y reclamaron respuestas ante la falta de perspectivas para el sector.
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La actividad portuaria de Mar del Plata atraviesa un escenario de fuerte preocupación por la caída del empleo y la falta de actividad pesquera. Desde el Sindicato de Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) advirtieron que el sector se encuentra en uno de sus peores momentos y cuestionaron el rumbo de las políticas pesqueras impulsadas por los gobiernos nacional y provincial.
Desde el gremio señalaron que el impacto sobre los trabajadores es cada vez mayor y remarcaron que, de los casi 800 estibadores que se desempeñan en el puerto marplatense, actualmente solo entre 300 y 400 cuentan con trabajo. El resto enfrenta una situación de incertidumbre ante la falta de descargas y de movimiento en las terminales.
La preocupación también se refleja en la asistencia alimentaria. Según indicaron desde el SUPA, el sindicato comenzó a entregar bolsones de comida para unas 100 familias de trabajadores, pero la demanda creció y ahora también alcanza a integrantes de varias cooperativas vinculadas a la actividad portuaria.
En paralelo, cuestionaron la política pesquera nacional y apuntaron contra el funcionamiento del Consejo Federal Pesquero. Consideraron que las decisiones adoptadas en los últimos meses no generan perspectivas de recuperación para el sector y advirtieron que los trabajadores terminan pagando las consecuencias de las disputas y decisiones políticas.
Otro de los puntos de preocupación es la pérdida de actividad vinculada al comercio exterior. Señalaron que las dos líneas de contenedores que operaban regularmente en Mar del Plata dejaron de ingresar, profundizando el retroceso de la actividad portuaria.
Desde el sector portuario insistieron en que la solución no pasa por la asistencia alimentaria, sino por recuperar la actividad y garantizar el ingreso de barcos al puerto marplatense. “Esto es peor que la pandemia”, fue la conclusión que dejaron desde el sindicato para graficar la gravedad del escenario actual.