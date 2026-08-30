Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de agosto de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

El puerto marplatense enciende las alarmas por la caída del empleo

Desde el SUPA alertaron por la caída de la actividad en el Puerto de Mar del Plata y señalaron que solo 300 de los casi 800 estibadores tienen trabajo. Además, advirtieron que más de un centenar de familias ya necesitan asistencia alimentaria y reclamaron respuestas ante la falta de perspectivas para el sector.

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