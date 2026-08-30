Leonas y un festejo en clave política

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La selección argentina femenina de hockey sobre césped, Las Leonas, se consagró campeona del mundo este sábado tras vencer a Países Bajos en la final del Mundial 2026, disputado en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen. El título significó la tercera conquista mundial para el equipo argentino, luego de las obtenidas en Perth 2002 y Rosario 2010.
Tras la consagración, el presidente Javier Milei utilizó su cuenta de X para felicitar al plantel dirigido por Fernando Ferrara. El mandatario celebró el logro deportivo con un breve mensaje: "VAMOS LEONAS CARAJO...!!!".
La publicación también fue compartida por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
Otra de las dirigentes que se expresó luego de la consagración fue Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza. "Otra coronación de gloria para Argentina. ¡Felicitaciones a todo el equipo! ¡Qué orgullo!", escribió la legisladora para destacar la actuación del seleccionado nacional. Del lado bonaerense, la intedenta de Avellaneda Magdalena Sierra también festejó al igual que el diputado Juan Osaba y el referente radical Walter Carusso.
Las felicitaciones se multiplicaron luego de una final pareja, que se mantuvo en la incertidumbre hasta la definición por penales y que terminó con una nueva vuelta olímpica para el hockey argentino.
Felicitaciones a Las Leonas por el campeonato del mundo y, en especial, a nuestras chicas, las platenses Majo y Vicky Granatto. Es una alegría enorme ver a dos jugadoras de nuestra ciudad dejando a la Argentina en lo más alto. 🇦🇷 pic.twitter.com/vudV1q34nA
Durante los 60 minutos de juego, Países Bajos se adelantó en el marcador con un gol de Yibbi Jansen. Las Leonas encontraron la igualdad en el último cuarto gracias a un tanto de María José Granatto, que dejó el resultado 1-1 al cabo del tiempo reglamentario.
La definición se resolvió por penales australianos, donde el equipo argentino se impuso 3-1. La arquera Cristina "China" Cosentino fue una de las figuras del partido, con intervenciones clave durante todo el encuentro. El tanto decisivo en la serie de penales lo convirtió Sofía Cairo, que le dio a Las Leonas la consagración mundial.
Con esta victoria, Las Leonas sumaron su tercer campeonato mundial y ampliaron una trayectoria que las ubica entre las selecciones más destacadas del hockey internacional, en la casa de las últimas tricampeonas y actuales campeonas olímpicas.
La consagración se suma a los títulos obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010, dos hitos que forman parte de la historia del deporte argentino. El nuevo campeonato refuerza el legado de una generación que volvió a colocar a la Argentina en la cima del hockey femenino mundial.