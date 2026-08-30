Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de agosto de 2026 ARMADOS Y RECORRIDAS

El MDF busca ganar volumen: de la Quinta Sección al desembarco nacional de Kicillof

Tras un plenario en Santa Clara con una convocatoria moderada, el espacio redoblará la apuesta con un encuentro nacional en Avellaneda, donde el gobernador tendrá el cierre.

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