El MDF busca ganar volumen: de la Quinta Sección al desembarco nacional de Kicillof

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El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) comenzó a desplegar su estrategia territorial con la mira puesta en 2027, aunque su primer ensayo en la Quinta Sección dejó una convocatoria más moderada de la esperada. El plenario realizado en Santa Clara del Mar reunió a funcionarios, intendentes, concejales, dirigentes y militantes de los 27 distritos, pero la puesta en escena estuvo lejos de constituir una contundente demostración de fuerza.
El encuentro convocó a unas 500 personas en el Polideportivo de Santa Clara. El espacio fue utilizado parcialmente y una división separó el sector ocupado del resto del gimnasio. La postal contrastó con las expectativas que había generado la convocatoria, pensada como una muestra de la estructura territorial que el kicillofismo pretende consolidar de cara a la próxima elección presidencial.
La ausencia más significativa fue la del propio Axel Kicillof. Durante los días previos había circulado la posibilidad de que el gobernador cerrara el acto, aunque su presencia nunca había sido confirmada formalmente. Finalmente, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quedó al frente de la jornada y ofició de coordinador de las distintas intervenciones. También participaron Walter Wischnivetzky, Jorge Paredi, Fernando Espinoza, Julio Alak y Gustavo Pulti, entre otros dirigentes.
Más allá del volumen de la convocatoria, el encuentro sirvió para instalar con claridad el principal objetivo político del MDF: “Axel presidente”. La consigna apareció en distintas intervenciones y fue acompañada por críticas al gobierno de Javier Milei y por el planteo de construir una alternativa nacional para 2027. Pulti habló de un calendario, una cifra y un nombre: 2027, 51% y Kicillof. Alak, por su parte, llamó a recuperar la unidad y la democracia interna dentro del peronismo.
El armado también busca sostener una estrategia territorial previa a la discusión presidencial. Pulti planteó la necesidad de volver a ganar la Provincia y recuperar Mar del Plata, mientras que Alak reivindicó el desempeño electoral del espacio en la Quinta. En ese sentido, el desafío para el kicillofismo será transformar el respaldo de sus principales dirigentes en una estructura política capaz de sostener la candidatura que comenzó a instalarse públicamente.
El próximo paso será de mayor escala. El 19 de septiembre, el MDF realizará su Plenario Federal en la sede de la UTN de Villa Domínico, en Avellaneda, con participación de referentes de distintas provincias. La jornada tendrá mesas de debate y un cierre a cargo de Kicillof, en lo que será el primer gran intento del espacio por ampliar su construcción más allá de la Provincia de Buenos Aires.
Así, el kicillofismo entra en una nueva etapa: después de empezar a ordenar su estructura territorial bonaerense, buscará darle dimensión nacional al MDF y convertir la consigna “Axel presidente” en una construcción política concreta. El resultado de Santa Clara mostró que todavía hay una brecha entre la dirigencia reunida y el volumen territorial pretendido. Septiembre será la primera prueba para saber si el espacio consigue achicar esa distancia.