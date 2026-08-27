Volver | La Tecla Nacionales 27 de agosto de 2026 REVÉS PARA MILEI

Reforma laboral: la Justicia dictaminó que la reducción de indemnizaciones es ilegal

Un nuevo fallo judicial dejó sin efecto un aspecto de la Ley de Modernización Laboral impulsada por Milei y Sturzenegger.

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