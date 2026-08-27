Reforma laboral: la Justicia dictaminó que la reducción de indemnizaciones es ilegal

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La Justicia le propinó hoy un nuevo golpe al gobierno nacional, al dictaminar que un aspecto importante de la reforma laboral impulsada por el presidente de la Nación, Javier Milei, y su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, es inconstitucional, y dejó sin efecto su aplicación.
Se trata de la reducción de indemnizaciones a los trabajadores, lo que, según el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, contradice tres artículos distintos de la Constitución Nacional.
Los jueces Enrique Catani y Gabriela Vázquez, integrantes de la Sala I del tribunal, consideraron que la reducción del resarcimiento económico a los trabajadores despedidos viola los artículos 14, 16 y 17 de la Carta Magna, además del 14 bis.
La decisión se tomó en el contexto de una denuncia por el despido de un empleado de un lavadero.
Catani observó que la norma perjudica a quienes deben entablar demandas judiciales para poder cobrar su indemnización. El sistema “lesiona el derecho de propiedad privada” del trabajador y además viola la “prohibición de imponer cargas o perjuicios por el solo hecho de ejercer legítimamente” el derecho a entablar una demanda para defender los propios derechos, explicó el magistrado.
El fallo deja sin efecto el artículo relevante de la ley de reforma laboral (el 55), pero no obliga a aplicar el régimen previamente existente, sino que se debe aplicar el establecido en el artículo anterior (54) de la nueva norma, que establece una fórmula para calcular el monto de la indemnización por despido.